Bonus gite scolastiche: cos’è e come funziona la proposta del MiM

Bonus gite scolastiche: in cosa consiste la proposta, che pare sia molto apprezzata, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Bonus gite scolastiche: le informazioni più utili su una proposta che stia ricevendo molti apprezzamenti ma che è, però, da non confondere con la misura delle detrazioni sulle gite scolastiche (con modello 730).

Bonus gite scolastiche: cos’è e a chi spetterà

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato, lo scorso aprile, l’eventualità di un piano di finanziamento delle gite scolastiche per un alto numero di studenti, in particolar modo per coloro tra questi che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. In vista di questa proposta, il MiM prevede infatti di assegnare circa 50 milioni di euro per consentire alle scuole di coinvolgere più studenti possibili nello svolgimento di viaggi d’istruzioni e visite guidate, per l’anno scolastico 2023/24.

Lo stesso ministro Valditara aveva espresso parole decise in difesa del diritto allo studio, affermando che “è una priorità per il Ministero dell’Istruzione e del Merito e presuppone la partecipazione di ogni giovane, senza che sia di pregiudizio la propria condizione sociale”. E, proprio a proposito dell’idea di questo bonus, il ministro aveva aggiunto “[…] i viaggi d’istruzione e le visite didattiche sono importanti occasioni di apprendimento e di crescita umana e civica“.

Bonus gite scolastiche: come funzionerà

L’idea di base sul funzionamento di questo bonus sarebbe, in realtà, identica a tutti gli altri bonus: la misura si avvarrebbe infatti dell’indicatore ISEE delle famiglie degli studenti che lo richiederanno. Le famiglie aventi un ISEE più basso saranno dunque in grado di approfittare del bonus, fino all’esaurimento delle risorse che il Ministero avrà possibilità di investire.

Neanche il completamento della richiesta ufficiale del bonus dovrebbe “impegnare troppa carta”, poiché potrebbe essere necessari solamente alcuni documenti specifici come la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da richiedere e consegnare in una determinata finestra temporale.

Gli altri bonus per la scuola

In attesa della messa in pratica di questo bonus, con tutte le specifiche del caso, è bene ricordare la presenza di diversi altri bonus previsti per il mondo scolastico: