Concorso Vigili del Fuoco, 212 posti disponibili: i requisiti

Concorso Vigili del Fuoco, 212 posti disponibili: ecco le informazioni principali sul bando per entrare a far parte del Corpo.

Concorso Vigili del Fuoco: un nuovo bando è stato pubblicato e mira all’assunzione di 212 unità nei ruoli di Operatori e Assistenti Vigili del Fuoco. Per prendere parte al concorso è richiesta la licenza media. Ecco tutte le informazioni in merito al nuovo concorso Vigili del Fuoco.

Concorso Vigili del Fuoco: posti disponibili

Il bando di concorso pubblicato dai Vigili del Fuoco mira all’assunzione di 212 unità che svolgeranno delle mansioni di tipo basico e di supporto al personale del Corpo Nazionale. In particolare, coloro i quali supereranno la procedura di selezione saranno inseriti nei programmi di tirocinio formativo e, dopo un periodo di prova della durata di 6 mesi, otterranno la qualifica di operatore, a patto di essere considerati idonei.

I 212 posti sono suddivisi sul territorio nazionale come segue:

Alessandria Comando 4 posti

Ancona Direzione Reg. Marche 5 posti

Ancona Comando 5 posti

Ascoli Piceno Comando 1 posto

Asti Comando 1 posto

Avellino Comando 1 posto

Bari Direzione Reg. Puglia 2 posti

Belluno Comando 1 posto

Bergamo Comando 3 posti

Biella Comando 3 posti

Bologna Direzione Reg. Emilia Romagna 7 posti

Bologna Comando 4 posti

Brescia Comando 4 posti

Brindisi Comando 2 posti

Cagliari Direzione Reg. Sardegna 7 posti

Campobasso Direzione Reg. Molise 2 posti

Campobasso Comando 2 posti

Caserta Comando 3 posti

Catania Comando 3 posti

Catanzaro Direzione Reg. Calabria 4 posti

Chieti Comando 1 posto

Cuneo Comando 6 posti

Ferrara Comando 1 posto

Firenze Direzione Reg. Toscana 5 posti

Firenze Comando 4 posti

Foggia Comando 2 posti

Forlì e Cesena Comando 3 posti

Frosinone Comando 3 posti

Genova Direzione Reg. Liguria 7 posti

Genova Comando 4 posti

La Spezia Comando 1 posto

L’Aquila Direzione Reg. Abruzzo 4 posti

L’Aquila Comando 4 posti

Latina Comando 2 posti

Lecce Comando 4 posti

Livorno Comando 5 posti

Mantova Comando 2 posti

Massa Carrara Comando 2 posti

Messina Comando 3 posti

Milano Direzione Reg. Lombardia 1 posto

Milano Comando 3 posti

Modena Comando 3 posti

Novara Comando 2 posti

Nuoro Comando 1 posto

Oristano Comando 1 posto

Padova Comando 2 posti

Parma Comando 1 posto

Pavia Comando 2 posti

Perugia Direzione Reg. Umbria 3 posti

Perugia Comando 2 posti

Pistoia Comando 1 posto

Pordenone Comando 1 posto

Potenza Comando 2 posti

Prato Comando 2 posti

Ragusa Comando 1 posto

Reggio Emilia Comando 3 posti

Rimini Comando 1 posto

Roma Direzione Reg. Lazio 1 posto

Roma Comando 1 posto

Rovigo Comando 1 posto

Salerno Comando 2 posti

Savona Comando 1 posto

Siena Comando 1 posto

Siracusa Comando 2 posti

Sondrio Comando 2 posti

Taranto Comando 2 posti

Teramo Comando 2 posti

Terni Comando 1 posto

Trapani Comando 3 posti

Treviso Comando 2 posti

Trieste Direzione Reg. Friuli Venz. G. 6 posti

Trieste Comando 3 posti

Udine Comando 2 posti

Varese Comando 7 posti

Verbania Comando 2 posti

Vercelli Comando 1 posto

Verona Comando 5 posti

Vibo Valentia Comando 2 posti

Vicenza Comando 2 posti

Viterbo Comando 2 posti.

Concorso Vigili del Fuoco: requisiti

Ma quali sono i requisiti per poter partecipare al concorso? Ecco l’elenco completo di quanto necessario:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore a 45 anni;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale;

titolo di studio della scuola dell’obbligo;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989 n. 53 e successive modificazioni;

gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione (come: maggiore età, godimento diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, possesso del titolo di studio indicato nel bando).

Concorso Vigili del Fuoco: come fare domanda

Per poter presentare domanda è necessario essere iscritti e rivolgersi al CPI, Centro per l’Impiego, territoriale competente e svolgere la procedura di presentazione della candidatura. Infatti, sarà cura dei singoli CPI pubblicare un bando di avviamento a selezione, attraverso il quale saranno presentate le modalità di presentazione della domanda e le rispettive scadenze. Si rimanda quindi al CPI di competenza per poter ricevere maggiori informazioni in merito a quest’offerta di lavoro.