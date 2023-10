Concorsi Sicilia: posti in Università e Ospedali dell’Isola

Concorsi Sicilia: ecco quali sono le opportunità al momento attive nel settore pubblico per chi vuole lavorare nell'Isola.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità al momento attive nel settore pubblico per tutti coloro i quali vorrebbero trovare un impiego nell’Isola. In particolare, tra i prossimi concorsi pubblici in scadenza ce ne sono alcuni che riguardano enti, università e ospedali siciliani. Ecco alcuni esempi dei concorsi Sicilia attualmente attivi.

Concorsi Sicilia: Istituto “A. Mirri” di Palermo

Uno dei concorsi Sicilia con la scadenza più imminente è quello proposto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”. Questo ente si trova a Palermo e ha aperto un bando di selezione per coprire una posizione da assistente tecnico. In particolare, la posizione è quella di Addetto ai sistemi di gestione qualità e la selezione verrà effettuata per titoli e colloquio.

Secondo quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 3 ottobre 2023, sezione “Concorsi”, la posizione offerta rientra nell’area degli assistenti. Inoltre, l’offerta di lavoro prevede un’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di sette mesi per l’area diagnostica virologica. Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 2 novembre 2023. Per maggiori informazioni si rimanda al bando integrale.

Subito lavoro Sicilia: Università di Catania

Tra i concorsi Sicilia attualmente attivi ne è presente uno proposto dall’Università di Catania con scadenza prevista per il 12 novembre 2023. In particolare, Unict è alla ricerca figure che possano ricoprire la posizione di tecnologo II livello per vari Dipartimenti e i posti disponibili sono 3.

L’offerta di lavoro prevede contratto a tempo determinato, pieno e parziale al 50%, e le figure saranno inquadrate in categoria D. La selezione per il concorso si svolgerà per titoli ed esami. Per maggiori informazioni sul concorso, sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande si rimanda alla lettura del bando integrale, disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania.

Offerte lavoro Sicilia: Ospedale “Garibaldi” di Catania

Infine, l’ultimo concorso tra quelli presentati riguarda ancora una volta la città di Catania, e in particolare l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ARNAS “Garibaldi”. In questo caso, si tratta di un concorso per titoli ed esami che mira alla copertura di 5 posti di dirigente medico.

Nello specifico, la posizione riguarda la disciplina di chirurgia toracica e prevede l’assunzione a tempo indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 16 novembre 2023. Per maggiori informazioni riguardo i requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda, si rimanda alla lettura del bando integrale.