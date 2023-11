Concorso Esercito 2024: requisiti e scadenze

Concorso Esercito 2024: è stato pubblicato il bando dedicato anche ai civili in possesso della licenza media. Ecco cosa c'è da sapere per poter partecipare.

Concorso Esercito 2024: indetto il bando per il reclutamento di 6.200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), rivolto anche ai civili in possesso della licenza media. Di seguito i dettagli.

Concorso Esercito 2024: i blocchi

È prevista la ripartizione in tre blocchi di incorporamento nella seguente maniera:

1° blocco 2.200 posti

2.144 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”;

6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”;

10 per incarico principale “Muratore”;

10 per incarico principale “Falegname”;

8 per incarico principale “Fabbro”;

10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

2 per incarico principale “Esploratore Equestre”;

2 per incarico principale “Artigliere Equestre”.

La domanda di partecipazione può essere presentata dai nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, estremi compresi.

2° blocco, 2.000 posti

1.944 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”;

6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”;

10 per incarico principale “Muratore”;

10 per incarico principale “Falegname”;

8 per incarico principale “Fabbro”;

10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

2 per incarico principale “Esploratore equestre;

2 per incarico principale “Artigliere equestre”.

Per questo blocco la domanda di partecipazione può essere presentata dai nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006, estremi compresi.

3° blocco, 2.000 posti

1.944 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”;

6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”;

10 per incarico principale “Muratore”;

10 per incarico principale “Falegname”;

8 per incarico principale “Fabbro”;

10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

2 per incarico principale “Esploratore equestre;

2 per incarico principale “Artigliere equestre”.

Per il terzo blocco la domanda di partecipazione può essere presentata dai nati dal 30 luglio 2000 al 30 luglio 2006, estremi compresi.

Concorso Esercito 2024: i requisiti

Per candidarsi al concorso, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici;

avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 24° anno di età ;

; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;

aver tenuto condotta incensurabile ;

; idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Importante segnalare che chi concorre per i posti previsti per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Fabbro”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Esploratore Equestre” e “Artigliere Equestre” deve possedere anche i titoli riportati in appendice al bando.

Concorso Esercito 2024: le scadenze

Gli interessati possono mandare la propria candidatura tramite il portale online, rispettando però alcune scadenze: