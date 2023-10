Concorso Regione Siciliana, 750 assunzioni: quando esce il bando

Concorso Regione Siciliana: attesa per il bando che prevede l'assunzione di 750 risorse. Ecco quando uscirà.

Concorso Regione Siciliana: sono state sbloccate le procedure per indire nuovi bandi pubblici per l’ente regionale, a seguito dell’accordo tra Stato e Regione. Sono, infatti, previste centinaia di assunzioni per potenziare l’organico e colmare le carenze a seguito dei pensionamenti degli ultimi anni e, di conseguenza, per dare un po’ di respiro agli uffici. Il bando che verrà indetto dalla Regione Sicilia prevede l’assunzione di 750 risorse e mira a rispondere alle sfide connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla nuova programmazione, e alla transizione energetica e digitale.

Concorso Regione Siciliana: quando esce il bando

Secondo le ultime notizie riportate, il bando dovrà, ipoteticamente, uscire all’inizio del 2024 e sarà consultabile alla sezione “amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Sicilia. Gli avvisi di selezione saranno, inoltre, pubblicati sulla piattaforma inPA, il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, come previsto dalla nuova riforma.

Concorso Regione Siciliana: assunzioni

Il programma di assunzione seguirà il meccanismo del turnover, rispettando le seguenti soglie:

gli ingressi dei dipendenti con qualifica da dirigente saranno pari al 125% dei pensionamenti ricorsi nell’anno precedente per il biennio 2023-2024 e al 100% dei pensionamenti a decorrere dal 2025;

saranno pari al 125% dei pensionamenti ricorsi nell’anno precedente per il biennio 2023-2024 e al 100% dei pensionamenti a decorrere dal 2025; le assunzioni nell’area non dirigenziale saranno pari al 125% dei pensionamenti dell’anno precedente per il triennio 2023-2025 e al 100% a partire dal 2026.

Concorso Regione Siciliana: le procedure

In attesa dell’uscita ufficiale del bando, la modalità di reclutamento e le nuove procedure concorsuali dovrebbero essere svolte in modalità semplificata o anche con ausilio di strumenti informatici, secondo quanto previsto dalla recente riforma dei concorsi pubblici, entrata in vigore il 1 luglio 2023.

Non è, inoltre, da escludere la possibilità di poter attingere a scorrimenti di graduatorie già esistenti, da parte dell’ente.

Per avere delle informazioni più specifiche, e soprattutto ufficiali, quali requisiti, istruzioni sulle prove d’esame, termini e scadenze, non resta che attendere l’uscita del bando.