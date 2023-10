Concorso Ministero della Cultura, posti anche in Sicilia: bando in scadenza

Concorso Ministero della Cultura: sono previste assunzioni anche in Sicilia. Di seguito, i requisiti necessari e come presentare domanda.

Concorso Ministero della Cultura: si tratta di un’altra opportunità lavorativa, bandita con un avviso direttamente dallo stesso Ministero, per la copertura di un totale di 100 posizioni che mirano al potenziamento della qualifica e della professionalità del team di lavoro. Ecco tutte le informazioni necessarie sugli 11 posti da esperti al rafforzamento della struttura organica dell’Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma Nazionale Cultura 2021-2027.

Concorso Ministero della Cultura: gli incarichi

Come già scritto poco sopra, gli incarichi in ambito giuridico previsti da tale bando sono 11, le cui attività verranno suddivisione come segue:

Tre incaricati si occuperanno di controlli ;

incaricati si occuperanno di ; Due incaricati si occuperanno delle aree di monitoraggio e attuazione ;

incaricati si occuperanno delle aree di ; Due incaricati si occuperanno di programmazione ;

incaricati si occuperanno di ; Due incaricati si occuperanno di certificazione.

Requisiti necessari

I candidati che desiderano presentare domanda di partecipazione per tale concorso dovranno dimostrare di possedere i necessari requisiti, quali:

Titolo di studio (Laurea);

(Laurea); Esperienza professionale e specializzazione ;

professionale e ; Cittadinanza italiana (o di uno degli Stati EU);

(o di uno degli Stati EU); Godimento diritti civili e politici;

civili e politici; Non aver riportato condanne penali;

aver riportato condanne penali; Non essere sottoposti a procedimenti penali.

Concorso Ministero della Cultura: fasi selettive e presentazione della domanda

Tale concorso consisterà in due fasi di selezione così contraddistinte:

la prima fase di selezione mirerà alla valutazione di titoli e curriculum vitae per i quali saranno previsti fino ad un massimo di 30 punti; la seconda fase concorsuale consisterà in un colloquio individuale atto a conoscere e valutare le competenze del candidato, in relazione al compito che sarà incaricato a svolgere. Per quest’ultima fase è previsto un punteggio massimo di 20 punti.

La domanda di partecipazione al procedimento concorsuale potrà essere inviata dai futuri candidati entro e non oltre il 2 novembre 2023. L’incarico di lavoro autonomo inizierà a decorrere dal giorno 1 gennaio 2024.

Si ricorda a chiunque fosse interessato che per eventuali ed ulteriori informazioni è consigliato visualizzare notizie e bando sul sito ufficiale del Ministero della Cultura.