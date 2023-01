Bonus figli disabili: requisiti e domande

Bonus figli disabili: domande al via dal 1° febbraio. Di seguito tutte le info utili su come presentare domanda e i requisiti che bisogna soddisfare.

Al via a partire dal 1° febbraio domande per bonus figli disabili indirizzato a genitori disoccupati o monoreddito con a carico figli con disabilità. Le domande del bonus, che varia da 150 a 500 euro al mese in base al numero di figli disabili, devono essere inoltrate all’Inps fino al 31 marzo 2023.

Bonus figli disabili: a chi spetta

Il contributo spetta ai nuclei familiari monoparentali con figli a carico disabili almeno al 60%. Il genitore deve essere disoccupato o monoreddito.

L’erogazione prescinde dalla proprietà della casa di abitazione , è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L’Inps precisa le caratteristiche del genitore disoccupato:

la persona priva d’impiego

la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno.

Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.

Bonus figli disabili: quanto spetta

L’importo del contributo varia a seconda del numero dei figli disabili a carico:

è pari a 150 euro al mese nel caso di un figlio disabile;

300 euro al mese nel caso di due figli;

500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata dal genitore che al momento della presentazione risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

essere residente in Italia;

disporre di un valore Isee in corso di validità non superiore a 3.000 euro;

essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;

fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini Isee, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

La domanda va presentata: