Bonus psicologo 2023, scadenza dichiarazione: entro quando inviarla

Bonus psicologo 2023 scadenza, il termine di consegna della documentazione è prevista per giorno 31 gennaio: ecco come presentare la documentazione necessaria.

Bonus psicologo 2023 scadenza: il 31 gennaio scade il termine ultimo per inviare la dichiarazione precompilata per i professionisti che operano nel Sistema Tessera Sanitaria, i quali devono trasmettere i dati per il secondo semestre del 2022.

Bonus psicologo 2023: scadenza dichiarazione

La data del 31 gennaio è da tenere a mente per i lavoratori legati al bonus psicologo. Infatti, tutte le figure professionali che operano presso il Sistema Tessera Sanitaria devono inviare le fatture che sono state emesse per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, come si legge nella norma di riferimento.

Questo vuol dire che deve essere comunicato attraverso una dichiarazione precompilata il valore di quanto fornito. Tenendo in considerazione che quanto ricavato dal professionista si calcola sull’importo del bonus, devono essere inviati i documenti in cui si sottolinea il valore complessivo della seduta dallo psicologo su cui si applica l’importo del bonus.

Il Sistema Tessera Sanitaria inoltre dovrà ricevere la fattura dallo psicologo che deve indicare l’importo coperto dal bonus attraverso il codice AA, che fa riferimento anche ad altre spese.

Bonus psicologo 2023: chi deve inviare la documentazione

Non solo per gli psicologi, ci sono altri soggetti che devono inviare la dichiarazione precompilata, come: medici, farmacie, aziende sanitarie locali e ospedaliere, i presidi di specialistica ambulatoriale e anche gli ottici.

Tutti i dati trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria verranno girati all’Agenzia delle entrate che verrà a conoscenza degli importi detraibili per ogni figura professionale. Successivamente il Fisco metterà a disposizione dei contribuenti quanto avuto dal Sistema Tessera Sanitaria, da qui si potrà verificare se le cifre sono corrette, in caso contrario sarà necessario correggerle.

Bonus psicologo 2023: come inviare la documentazione?

Tutta la documentazione deve essere inviata in maniera esclusivamente telematica attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, attraverso tre modalità: si può indicare ogni spesa svolta sul sito, in alternativa le spese possono essere comunicate una per una con un sistema software personale in modo sincrono, infine si può caricare un file in modalità asincrona.