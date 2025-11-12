Bonus Psicologo 2025;:Un aiuto concreto per la salute mentale. Scade giovedì 14 novembre 2025 il termine per richiedere il Bonus Psicologo 2025, il contributo economico dell’INPS destinato a sostenere le spese delle sedute di psicoterapia.

La misura, introdotta in via sperimentale nel 2022 e oggi resa permanente, punta a garantire un accesso più equo alla salute mentale, offrendo un aiuto concreto a chi soffre di ansia, depressione o stress e non può permettersi di sostenere interamente i costi di un percorso terapeutico. Il bonus, come sottolineato nel messaggio INPS n. 2460 dell’11 agosto 2025, è attivo dal 15 settembre e rientra tra le principali iniziative pubbliche per la prevenzione e il benessere psicologico in Italia.

Bonus Psicologo 2025: importi e requisiti

Il Bonus Psicologo 2025 prevede un contributo fino a 1.500 euro per coprire i costi delle sedute di psicoterapia presso professionisti regolarmente iscritti all’albo.

Possono richiederlo i cittadini con un ISEE valido non superiore a 50.000 euro, in condizione di difficoltà emotiva o psicologica. L’importo effettivo del beneficio varia in base al reddito: più basso è l’ISEE, maggiore sarà il contributo riconosciuto.

Il bonus è nato nel 2022 con il Decreto Milleproroghe per contrastare l’ondata di disagio mentale causata dalla pandemia e, dopo il successo delle prime edizioni, è stato stabilizzato con la Legge di Bilancio 2023, che ha aumentato l’importo massimo da 600 a 1.500 euro.

Un sostegno alla salute mentale sempre più necessario

Negli ultimi anni, la richiesta di supporto psicologico in Italia è cresciuta sensibilmente, soprattutto tra giovani e studenti universitari. Si stima infatti che in Italia oltre 5 milioni di persone necessitino di aiuto, senza però poterselo permettere. Nonostante i fondi limitati, gli effetti del Bonus Psicologo sono concreti e misurabili: secondo uno studio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), la misura ha migliorato il benessere mentale di chi ne ha beneficiato e ha generato vantaggi economici significativi: nel solo 2022, la riduzione dei giorni di malattia e delle assenze dal lavoro ha portato a un risparmio stimato di 312 milioni di euro per il sistema Paese.

Il Bonus Psicologo nasce per rimuovere le barriere economiche che spesso impediscono l’accesso alla terapia, favorendo percorsi di prevenzione e cura. Si tratta di una misura importante non solo per chi affronta situazioni di disagio, ma anche per chi desidera intraprendere un percorso di crescita personale. Il bonus, infatti, può essere utilizzato per qualunque tipo di psicoterapia, individuale o di gruppo, con professionisti accreditati.

Come richiedere il Bonus Psicologo 2025

La domanda deve essere inoltrata solo online, entro le ore 23:59 del 14 novembre 2025, attraverso una delle seguenti modalità:

Portale INPS – accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS. Percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Strumenti” → “Vedi tutti” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Contact Center Multicanale, telefonando: Numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa).

Una volta accolta la domanda, il beneficiario riceverà un codice univoco da utilizzare per prenotare le sedute presso psicologi e psicoterapeuti aderenti all’iniziativa, come evidenziato nell’articolo antecedente Bonus psicologo, al via da domani le richieste: come presentare domanda.