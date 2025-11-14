Bonus psicologo 2025: è fissata a oggi, venerdì 14 novembre, la scadenza per accedere a uno dei sussidi sociali più richiesti. Il bonus psicologo, infatti, in questi anni ha registrato numeri importanti, arrivando a oltre 400mila domande, ma solo una pochissima parte di persone ha potuto beneficiarne, cifre che confermano la necessità di supporto psicologico per i cittadini italiani che, secondo le stime, sono oltre 5 milioni, molti dei quali non se lo possono permettere per ragioni economiche.

Per il 2025 sono stati stanziati 9,5 milioni di euro che potranno all’incirca coprire poco più di 6.300 richieste.

La Provincia autonoma di Trento non ha finanziato la misura per il 2025, pertanto i cittadini residenti non possono richiedere il bonus.

Bonus psicologo 2025: i requisiti per richiederlo

L’ incentivo è rivolto a cittadine e cittadini di qualsiasi età, residenti in Italia. Requisito fondamentale è il possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro. Il bonus può essere richiesto non solo per se ma anche per:

Figli minorenni, da parte di un genitore o tutore legale;

Persone interdette, inabilitate o soggette ad amministrazione di sostegno, da parte del rispettivo tutore o amministratore.

Bonus psicologo 2025: fasce ISEE

Il contributo erogato varia in base al valore ISEE del richiedente, in base alle fasce elencate di seguito:

1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15mila euro ;

per chi ha un ; 1.000 euro per chi ha un ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro ;

per chi ha un ; 500 euro per chi ha un ISEE tra 30mila e 50mila euro.

L’assegnazione avverrà in base al valore ISEE più basso e, a parità di reddito, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Le graduatorie saranno pubblicate dall’Inps e suddivise per Regione e Provincia autonoma.

Bonus psicologo 2025: come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il portale INPS, accedendo tramite SPID, CIE O CNS.

Una volta effettuato l’accesso, bisogna selezionare la sezione dedicata “Contributo sessioni psicoterapia” e seguire la procedura guidata.