Bonus psicologo: rinnovato anche per il 2025 il tanto atteso bonus psicologo! Il Parlamento ha finanziato la misura strutturale con 9,5 milioni di euro e, grazie a un decreto predisposto dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Di seguito tutte le novità e come inoltrare domanda.

Bonus psicologo, di cosa si tratta

Il bonus psicologo e un contributo economico di massimo 1.500 euro, volto alla copertura delle spese per le sessioni di psicoterapia da svolgere. Incentivi economico potrà essere richiesto da tutti coloro che possiedono un ISEE non superiore ai 50.000 euro e si trovano in condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica.

Si ricorda che il bonus è stato introdotto inizialmente in via sperimentale nel 2022 dal Decreto Milleproroghe convertito in Legge per aiutare le persone che, a causa della pandemia, avevano avuto problemi psicologici. Con la Legge di Bilancio 2023, poi, la misura è stata resa permanente con un incremento della somma erogabile che è passata da 600 euro massimi a 1.500 euro e rifinanziata con la Legge di Bilancio 2025.

Bonus psicologo, come richiederlo

Per quest’anno il bonus psicologo si otterrà presentando un’apposita domanda all’INPS, esclusivamente online. Senti dovranno accedere al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”. Si potrà accedere attraverso:

portale web dell’Istituto, accedendo a questa pagina tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). Una volta autenticati il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Bonus psicologo, scadenze e importi

Già da domani 15 settembre 2025 potranno essere inoltrate le domande per accedere a bonus psicologo. Senti avranno tempo fino a 14 novembre 2025!

Ti ricorda che l’importo potrà variare in base alle diverse fasce di ISEE del richiedente: