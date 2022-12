Bonus 2022 in scadenza: quali sono

Bonus 2022 in scadenza, sono moltissime le agevolazioni in scadenza per la fine di quest'anno. Ecco di seguito la lista dei bonus con scadenza 31 dicembre 2022.

Bonus 2022 in scadenza, con l’arrivo del 2023 molti bonus e molte misure varate dal governo, non saranno più valide. Ecco quali sono i bonus in scadenza nel 2022.

Bonus trasporto pubblico

Tra i bonus 2022 in scadenza troviamo il bonus trasporto pubblico, ovvero il voucher da 60 euro erogato a chi sottoscrive abbonamenti di trasporto pubblico e ferroviario e che nel 2021 hanno dichiarato un reddito all’IRPEF sotto i 35 mila euro. Il bonus poteva essere richiesto una volta al mese fino al 31 dicembre 2022, arrivata questa data non sarà più possibile richiederlo.

Bonus facciate

Tra i bonus in scadenza per il 2022 troviamo anche il bonus facciate, ovvero l’agevolazione fiscale che prevede il rimborso del 60% dell’importo per le spese che fanno riferimento ai lavori edili sulla facciate esterna degli immobili. Di conseguenza la misura salvo eventuali novità sulle proroghe deve essere richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Bonus verde

Altro bonus in scadenza il 31 dicembre 2022 è il bonus verde, ovvero l‘agevolazione fiscale che può essere utilizzata per chi possiede un giardino nella sua abitazione. Il bonus non ha vincoli ISEE, e rappresenta una detrazione per un massimo di 1.800 euro sulle spese per sistemare il giardino di casa. Si può ottenere uno sconto del 36% sui costi sostenuti fino al massimo della spesa, ovvero 5 mila euro.

Bonus tende da sole

Non verrà prorogato al 2023 il bonus tende da sole, ovvero lo sconto fino al 50% per un limite di spesa di 60 mila euro per immobile, acquisto e installazione delle tende da sole. Il bonus salvo eventuali cambiamenti si potrà richiedere fino al 31 dicembre 2022 anche per più immobili.

Bonus zanzariere

Altro bonus in scadenza è il bonus zanzariere, che rimarrà disponibile fino al 31 dicembre 2022. Il bonus consiste nella detrazione del 50% sull’acquisto per importi di spesa fino ai 60 mila euro.

Bonus condizionatori

Altro bonus con scadenza fissata per il 31 dicembre 2022 è il bonus condizionatori. Si tratta dello sconto che va dal 50% al 65% per sostenere le spese dei condizionatori a risparmio energetico, con importo di spesa di 16 mila euro. Ma se l’acquisto è effettuato durante la ristrutturazione della casa o per una manutenzione straordinaria, il limite è uguale a 46.154 euro.

Bonus barriere architettoniche

Anche per il bonus barriere architettoniche è prevista una scadenza il 31 dicembre 2022. Il bonus consiste nella detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi con finalità al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. La misura è valida per le imprese ma anche per i privati cittadini per una spesa massima di 50 mila euro.

Bonus TV rottamazione e decoder

Sono in scadenza il bonus rottamazione tv e quello tv decoder, ma queste misure si trovano in lizza per la proroga nella manovra e potrebbero essere disponibili per il 2023. Il bonus rottamazione prevede uno sconto fino a 100 euro per un nuovo televisore rottamando quello vecchio, questa misura non prevede vincoli ISEE.

SuperBonus 110

Anche il Superbonus 110 è agli sgoccioli. A partire dal primo gennaio 2023, l‘agevolazione arriva al 90% fatta eccezione per gli interventi sulle unità unifamiliari, quindi il bonus rimarrà al 110 fino al 31 marzo in questo caso.

Dal primo gennaio 2023 l’accesso alla detrazione è al 90% ma si deve trattare di prima casa e il contribuente deve avere un reddito non superiore ai 15 mila euro che cambia a seconda del quoziente familiare.

Bonus strutturali in scadenza

Sono presenti inoltre delle agevolazioni annuali strutturali non ancora prorogate che però ogni anno vengono finanziate nuovamente perché senza scadenza. La richiesta per ottenere questi bonus si deve inoltrare entro il 31 dicembre, si tratta di:

bonus asilo nido;

bonus ISCRO;

bonus Cultura.

Si deve attendere la nuova legge di bilancio 2023, per capire se il Governo Meloni rinnoverà questi bonus.