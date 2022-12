Bonus cultura 2023: come richiederlo e come funziona

Bonus Cultura 2023: si avvicina, per i nati nel 2004, il momento in cui sarà possibile richiedere l'agevolazione statale. Ecco quando, e come richiederla secondo le ultime notizie.

Bonus cultura 2023: col nuovo anno alle porte, si apre un nuovo capitolo per la tanto attesa agevolazione riservata ai neo maggiorenni da parte dello Stato, fatto tanto di scadenze quanto di nuove opportunità. Sin dal 2016, infatti, i giovani che hanno raggiunto la maggiore età ricevono da parte dello Stato un buono di ben 500 euro, da andare a spendere per acquistare prodotti e partecipare ad attività culturali. Ma per cosa si potrà spendere? Quali sono le scadenze previste in arrivo nel 2023?

Bonus Cultura 2023: come richiederlo e quando

Si parta dalle scadenze: restano ormai, infatti, per i nati nel 2003, solo due mesi per spendere il proprio buono prima che sia troppo tardi. Una volta raggiunta la scadenza del prossimo 1 marzo 2023, infatti, i soldi restanti nel bonus non saranno più a disposizione del richiedente.

Un’altra data importante da ricordare sarà, invece, il 31 gennaio 2023: sarà il momento in cui si darà il via, ufficialmente, alle richieste da parte dei nati nel 2004, ovvero coloro i quali hanno compiuto diciott’anni durante il corso del 2022. Questa tranche di migliaia di giovani avrà tempo fino al 31 ottobre 2023: dopo quella data, non sarà più possibile richiedere l’agevolazione statale.

Ma come richiedere il buono statale da 500 euro? La domanda andrà effettuata tramite il portale 18app: verrà richiesto di registrarsi tramite SPID o CIE e di confermare i dati visualizzati una volta autorizzato l’accesso al sito; una volta confermato il tutto, si riceverà una mail di conferma, segno che la procedura è andata a buon fine. Potrà essere richiesto, si ricordi, dai maggiorenni nati nel 2004 purché residenti in Italia o in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Bonus Cultura 2023: come spenderlo

Una volta ricevuto l’importo previsto, infine, verrà naturale chiedersi come spenderlo. Il bonus cultura 2023 potrà essere speso sia in negozi fisici (consultabili tramite l’elenco presente sul sito 18app) che online. Si potranno comprare diversi generi di biglietti: da quelli del cinema e teatro a quelli per concerti e musei; si potranno acquistare corsi di diverso genere, da quelli di lingue a musica e teatro, infine sarà possibile acquistare beni fisici e online quali libri, cd, prodotti editoriali audiovisivi.