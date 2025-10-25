Carta Valore: con la Con la nuova Legge di Bilancio, il Governo presenta una novità pensata per tutti i neodiplomati: la Carta Valore. Si tratta di un incentivo economico destinato ai numerosi studenti che ogni anno terminano la scuola superiore. Il nuovo incentivo economico sarà attivo a partire dal 2026 e l’obiettivo principale di questa nuova misura sarà quello di promuovere l’accesso alla cultura e alla formazione continua. La Carta Valore sostituirà il precedente Bonus Cultura.

Carta Valore, a chi spetta

La Carta Valore sarà destinata agli studenti e alle studentesse che conseguiranno il diploma entro i 19 anni, a partire dal 2026. Il credito verrà poi assegnato automaticamente l’anno successivo, quindi nel 2027, senza che sia necessario presentare alcuna domanda o procedura burocratica. A definire ogni anno l’importo preciso e le modalità di utilizzo saranno congiuntamente il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Economia e quello dell’Istruzione, attraverso un apposito decreto ministeriale.

In questo caso, le somme ricevute non saranno soggette a tassazione. Inoltre, la Carta Valore non influirà sull’accesso ad altri bonus o agevolazioni già previste.

Carta Valore, come utilizzare l’importo

Il nuovo bonus dedicato ai neodiplomati, potrà essere utilizzato in tantissimi ambiti culturali e formativi. Nell’elenco ufficiale troviamo diversi ambiti, tra cui:

biglietti per cinema, teatri e spettacoli dal vivo,

libri, giornali e abbonamenti digitali,

musica registrata e strumenti musicali,

musei, mostre, eventi culturali e parchi naturali,

corsi di musica, danza, teatro o lingua straniera.

Con il nuovo incentivo economico, si mimerà a creare un ponte tra la scuola e la crescita personale culturale spingendo quindi i giovani a continuare il loro percorso di formazione.

Carta Valore, eventuali controlli e sanzioni

Per garantire un utilizzo corretto della Carta Valore e prevenire eventuali abusi, il Ministero della Cultura effettuerà controlli periodici e accurati. Qualora venissero riscontrate irregolarità o un uso improprio del credito, la carta potrà essere immediatamente disattivata e le somme indebitamente spese verranno recuperate. A tutto questo si aggiungo le eventuali sanzioni, che possono andare da un minimo di 1.000 euro fino a cinquanta volte l’importo utilizzato in modo illecito, e nei casi più gravi sarà inoltre prevista anche la sospensione dell’attività commerciale degli esercenti coinvolti.