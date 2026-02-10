Carta del Merito e della Cultura: ormai dal 31 gennaio 2026 è nuovamente possibile fare richiesta per ottenere la Carta della cultura giovani e la Carta del merito. Un’occasione imperdibile per tutti i giovani con l’obiettivo di cumulare i due contributi da 500 euro e arrivare così ad ottenere 1.000 euro da poter spendere in prodotti ed eventi culturali. Si tratta dell’ultima occasione disponibile, considerando il fatto che dal 2027 il sistema cambierà radicalmente e questa possibilità sparirà. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Carta del Merito e della Cultura, i requisiti richiesti

Per poter accedere ai benefici previsti dalla Carta della Cultura Giovani e dalla Carta del Merito, è necessario soddisfare determinati requisiti. La Carta della Cultura Giovani è destinata ai giovani che fanno parte di un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 35.000 euro. Dall’altro lato, la Carta del Merito è riservata agli studenti che nel 2024 o 2025 conseguiranno il diploma di maturità con una votazione di 100 su 100, premiando quindi l’eccellenza scolastica.

Si ricorda che entrambe le misure richiedono la residenza in Italia oppure, per i cittadini non comunitari, un permesso di soggiorno valido. Solo chi soddisfa tutti i requisiti può cumulare i due bonus e raggiungere l’importo massimo disponibile nel 2026.

Carta del Merito e della Cultura, come richiederle

La procedura per accedere ai benefici delle carte culturali nel 2026 resterà, anche per quest’anno, completamente digitale. A partire dal 31 gennaio 2026, sarà possibile registrarsi sulla piattaforma ufficiale utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica. Una volta completata la registrazione, il sistema genererà automaticamente un portafoglio digitale personale, da cui sarà possibile creare buoni elettronici. Questi buoni potranno essere utilizzati per acquistare: libri, biglietti per il cinema, musica ed eventi culturali. Si ricorda che i buoni saranno validi sia nei negozi fisici aderenti che sulle piattaforme online!

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2026, mentre le somme ottenute devono essere spese entro il 31 dicembre 2026. Superate queste date, il diritto al contributo viene perso senza possibilità di recupero.

Carta del Merito e della Cultura, cosa succederà nel 2027

Dal 2027 entrerà in vigore il nuovo bonus Carta Valore. Il cambiamento più evidente riguarda i requisiti, perché non saranno più richiesti né limiti di reddito né voti legati all’esame di maturità. Il semplice possesso del diploma basterà per accedere al beneficio. Questa apertura renderà la misura più inclusiva, ma avrà un effetto diretto sugli importi. Non sarà più possibile cumulare due carte.