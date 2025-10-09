Dal 1 ottobre è possibile richiedere il Bonus Cultura! Un’iniziativa del Ministero della Cultura pensata per sostenere l’acquisto di libri, sia in formato cartaceo che digitale, attraverso un contributo economico annuale di 100 euro per ciascun nucleo familiare.

Si ricorda che l’incentivo potrà essere richiesto esclusivamente tramite l’app IO e potranno accedervi solo le famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Una volta completate le operazioni il credito verrà erogato sotto forma di carta virtuale e potrà essere utilizzato per comprare libri dotati di codice ISBN, sia in versione fisica che digitale. A tal proposito, ogni famiglia avrà diritto a una sola carta all’anno per un totale di accumulo fino a 500 euro.

Bonus cultura, tramite App IO

Come spiegato sul sito del Ministero della Cultura, la procedura per richiedere la Carta della Cultura è completamente digitale e si svolge esclusivamente tramite l’App IO.4Per accedere, è necessario autenticarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Ecco i principali passaggi da seguire:

accedere all’App IO utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE;

presentare la domanda, selezionando l’annualità per cui si intende richiedere il contributo,

attendere la pubblicazione della graduatoria ufficiale;

ricevere l’esito della richiesta direttamente nell’app.

In caso di esito positivo, la Carta della Cultura verrà automaticamente caricata nella sezione “Portafoglio” dell’App IO e sarà pronta per essere utilizzata.

Si ricorda che le richieste per poter ottenere il bonus cultura potranno essere inviate fino al 31 ottobre 2025. Per quanto concerne le graduatorie tirando due criteri principali: in primo luogo verrà data per Rita ai nuclei familiari con ISEE più basso; successivamente era considerato l’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.