Il Comune di Catania ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2026.
L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana e gestita dall’amministrazione comunale, mira a offrire un sostegno concreto alle famiglie residenti sul territorio regionale che vivono una condizione di disagio abitativo.
I Requisiti per accedere al contributo
Per poter beneficiare dell’agevolazione, che prevede un contributo annuo massimo di 3.000,00 euro, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
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Nucleo familiare: composto da almeno tre persone.
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Residenza: residenza nel territorio regionale.
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Situazione economica: attestazione ISEE (basata sui redditi del 2024) non superiore a 10.000,00 euro.
Come presentare la domanda
La procedura di presentazione della richiesta deve avvenire esclusivamente online. Gli interessati possono inoltrare l’istanza accedendo tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica) o SPID al portale dedicato:
👉 Clicca qui per accedere al portale del Comune di Catania
Scadenza
È importante prestare attenzione ai tempi: il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il 15 giugno 2026.