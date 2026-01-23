Conguaglio docenti e ATA: Lo stipendio di febbraio rappresenta una mensilità particolare per docenti e personale ATA, sia a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto.

Il motivo è il conguaglio fiscale, che può determinare un importo più alto o più basso rispetto alle mensilità ordinarie, con differenze anche significative in euro.

Cos’è il conguaglio fiscale

Il conguaglio fiscale è il saldo tra:

le ritenute d’acconto applicate mensilmente in busta paga

l’imposta effettivamente dovuta

Il conguaglio è riferito all’anno fiscale 2025 e serve ad allineare quanto già trattenuto con l’imposta reale calcolata sul reddito complessivo.

Conguaglio a credito o a debito: cosa significa

Il conguaglio fiscale può avere due esiti:

a credito, se le imposte trattenute sono superiori al dovuto: il dipendente riceve un rimborso

a debito, se le trattenute sono inferiori: vengono applicate ulteriori trattenute sullo stipendio

È per questo che la busta paga di febbraio può risultare sensibilmente diversa dal solito.

Taglio del cuneo fiscale 2025 e impatto sul conguaglio

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il taglio del cuneo fiscale, sotto forma di:

bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro

ulteriore detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro

NoiPA ha applicato queste misure da giugno 2025, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2025.

Rinuncia al beneficio e recuperi fiscali

Docenti e ATA hanno avuto la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio fiscale tramite NoiPA.

Se il bonus è stato applicato ma non spettava, il recupero delle somme avviene:

tramite conguaglio fiscale

oppure con la dichiarazione dei redditi

Il conguaglio di febbraio rappresenta quindi uno dei momenti principali di riequilibrio delle somme.

Una tantum CCNL 2022–2024: una compensazione importante

In ogni caso, nella mensilità di febbraio è prevista anche l’erogazione una tantum legata al CCNL 2022–2024, che può compensare eventuali trattenute da conguaglio.

Gli importi lordi previsti sono:

111,70 euro per i docenti

270,70 euro per il personale ATA

Chi ha diritto all’una tantum

L’emolumento una tantum spetta a:

docenti e ATA a tempo indeterminato docenti e ATA a tempo determinato con:

contratto annuale

contratto fino al termine delle attività didattiche

È necessario che il rapporto di lavoro:

sia iniziato entro il 31 dicembre 2023

non sia cessato anticipatamente

Una tantum e part-time

Per il personale con contratto part-time, l’importo una tantum viene corrisposto in misura proporzionale alla percentuale di lavoro svolto.

Conguaglio docenti e ATA: cosa aspettarsi a febbraio

La busta paga di febbraio può quindi includere:

conguaglio fiscale a credito o a debito

effetti del taglio del cuneo fiscale

pagamento dell’una tantum contrattuale

Un insieme di voci che rende la mensilità più variabile del solito, ma anche centrale per il riequilibrio fiscale dell’anno precedente.