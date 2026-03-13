Nuovo ISEE 2026: porta importanti novità per le famiglie italiane, semplificando l’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Il decreto del 2 marzo 2026 aggiorna l’indicatore della situazione economica equivalente, rendendo più generose le detrazioni per famiglie con figli e residenti nelle città metropolitane, oltre a prevedere ricalcoli automatici da parte dell’INPS.

Nuovo modello ISEE e prestazioni familiari

Una delle principali innovazioni riguarda la creazione di un modello ISEE dedicato esclusivamente alle prestazioni familiari e alle misure di inclusione. Questo parametro diventa il riferimento per l’assegno unico universale, l’Assegno di Inclusione, il Supporto per la formazione e i bonus per asili nido e nuovi nati. In questo modo, le famiglie ricevono un trattamento più equo e adeguato al loro nucleo.

Scala di equivalenza e definizione di famiglia numerosa

Il Nuovo ISEE 2026 ricalibra la scala di equivalenza, attribuendo un peso maggiore alla presenza dei figli. Le maggiorazioni partono da 0,1 per due figli fino a 0,55 per famiglie con almeno cinque minori. La soglia per definire una famiglia numerosa scende da tre a due figli, ampliando la platea dei beneficiari.

Nuovo ISEE 2026: Rivalutazione del patrimonio immobiliare

Il decreto introduce anche modifiche al calcolo del patrimonio immobiliare, con particolare attenzione alla prima casa. La franchigia passa da 52.500 euro a 91.500 euro, arrivando a 120.000 euro per i residenti nelle città metropolitane. Per ogni figlio convivente successivo al primo, si aggiunge un cuscinetto di 2.500 euro. Gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa di calamità naturali sono esclusi dal calcolo per tutto il 2026.

Aggiornamenti automatici INPS

L’INPS ha già iniziato a ricalcolare automaticamente le attestazioni per chi ha presentato la dichiarazione dal 1° gennaio 2026. Questo garantisce che tutti i cittadini beneficino dei nuovi criteri senza dover inviare una nuova pratica. Tuttavia, la Dsu Mini non è più sufficiente per accedere alle prestazioni familiari e alle misure di inclusione, salvo casi specifici come disabilità o prestazioni universitarie.

Nuovo ISEE 2026: Maggiore equità e semplificazione

Il Nuovo ISEE 2026 rappresenta un passo avanti verso maggiore equità e semplificazione. Famiglie con due o più figli, residenti in grandi città o colpite da eventi straordinari, potranno accedere più facilmente a bonus e agevolazioni, con ricalcoli automatici dell’INPS che riducono i tempi e le complicazioni burocratiche.