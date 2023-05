Bonus estate 2023: tutte le agevolazioni

Bonus estate 2023: ecco tutte le agevolazioni previste per l'estate, ormai alle porte, i requisiti e come richiederli.

L’estate è alle porte e tutte le agevolazioni previste sono ormai disponibili. Di seguito, la redazione di LiveUnict ha selezionati i bonus estate 2023.

Bonus estate 2023: previste agevolazioni per condizionatori

L’acquisto di un condizionatore per riscaldare o raffreddare l’ambiente rientra nella manutenzione ordinaria e quindi si può richiedere la detrazione del 50% spalmata in 10 anni. Non è ammesso però il ”fai da te”. L’agevolazione è attiva solo in caso di acquisto e posa in opera: deve essere infatti rilasciato il libretto di impianto e l’attestato di conformità.

Tende e zanzariere

Se l’obbiettivo è prevenire o contrastare il caldo, i condizionatori non sono l’unica soluzione. Infatti, tende da sole e zanzariere sono altri acquisti che rientrano negli incentivi che si possono utilizzare nei bonus estate 2023.

Via libera all’ecobonus quindi per l’installazione di tende parasole. Anche in questo caso però non è molto tollerata l’arte dell’arrangiarsi. Non solo dovranno essere realizzate sulla base dei criteri imposti dalla normativa comunitaria e possedere uno specifico valore del fattore di trasmissione solare, valutato con riferimento alle norme di settore, ma dovranno anche essere installate in maniera solidale con l’edificio. Tradotto: non possono essere liberamente montabili e smontabili. Anche in questo caso serve la certificazione del produttore e dell’installatore che deve venire inviata all’Enea.

Rientrano in tale incentivo anche le cosiddette “schermatura solare”. Parliamo di zanzariere realizzate con una speciale rete “doppia”: la parte in contatto con il vetro appare metallizzata e riesce a respingere il calore. Tuttavia, per accedere a tale bonus le zanzariere dovranno avere un valore di schermature solare Gtot superiore a 0,35 ed essere montate in maniera standard.