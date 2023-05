Bonus vista: cos’è, come funziona e chi può richiederlo

Bonus vista, è già possibile richiedere l'incentivo: ecco in cosa consiste l'agevolazione, come funziona e i requisiti per richiederla.

Bonus vista: già da venerdì 5 maggio è possibile richiederlo, ma di cosa si tratta nello specifico? Che valore ha? Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere su questa agevolazione.

Bonus vista: che cos’è e a chi spetta

Il bonus occhiali da vista o bonus vista è un contributo che consiste in una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. La misura è valida per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e si rivolge a tutte le famiglie con Isee inferiore a 10 mila euro.

Se l’acquisto è già avvenuto, viene erogato come se fosse un rimborso mentre se l’acquisto non è ancora avvenuto, il bonus verrà erogato in forma di voucher. I beneficiari sono i nuclei familiari con Isee inferiore a 10 mila euro, e può essere richiesto da giorno 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

L’Inps si occuperà di verificare i vari requisiti Isee: si sottolinea che il bonus è erogabile una sola volta per ogni membro che appartiene al nucleo familiare, con Isee previsto nei limiti della legge.

Bonus Vista: come funziona?

Come anticipato, il bonus può funzionare in due modi differenti a seconda se si tratta di acquisti già fatti o di acquisti da fare. Tuttavia, in entrambi i casi l’erogazione del bonus non sarà automatica, ma avverrà tramite la registrazione sulla sezione web che si trova sul sito del Ministero della Salute, che è già attiva dal 20 aprile 2023. Di seguito ecco come si può fruire del bonus.

Bonus con voucher

Se non sono stati acquistati gli occhiali da vista o le lenti a contatto, si può richiedere un voucher di 50 euro, ovvero una forma di buono acquisto entro i 30 giorni della generazione. Questo voucher si può spendere presso i negozi che sono accreditati e che dunque permettono ai beneficiari di usare il voucher.

Bonus con rimborso

Nel caso in cui siano stati acquistati occhiali da vista o lenti a contatto, il bonus si può ottenere come rimborso per gli acquisti effettuati a partire dal primo gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, l’importante è avere con sé la fattura o la ricevuta.