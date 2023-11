Bonus mobili: come funziona e requisiti

Bonus mobili, come funziona? Si tratta di una delle domande che in molti si pongono. Ecco le informazioni principali a riguardo.

Bonus mobili: come funziona

Il contributo per i mobili consiste in una detrazione IRPEF del 50% nel contesto dell’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In particolare, questi acquisti sono previsti nei casi di strutture in ristrutturazione o di manutenzione ordinaria.

Trattandosi di una detrazione, è necessario indicare le eventuali spese sostenute che rientrano in questo contesto nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, va specificato che la spesa va suddivisa in 10 rate annuali e che quindi l’importo totale si recupererà nell’arco di 10 anni.

Bonus mobili: a chi spetta

Ma quali sono i requisiti per poter richiedere il bonus mobili? Nello specifico, possono ottenerlo i proprietari di un immobile che è stato ristrutturato o che è stato oggetto di interventi di manutenzione. Inoltre, possono usufruirne anche i locatari e anche altre categorie specifiche di cittadini, come indicato dalla misura. Tuttavia, la condizione necessaria è che questi devono essere coloro i quali hanno sostenuto le spese e intestatari delle fatture prodotte.

Rientrano nella detrazione mobili nuovi di vario tipo, ad esclusione di porte, tende e complementi d’arredo. E ancora, sono inclusi elettrodomestici nuovi con classe energetica non inferiore alla A.

Come fare richiesta

Ma come fare per richiedere il bonus mobili? Come anticipato, è necessario indicarlo nella dichiarazione dei redditi al momento della sua compilazione. In questi casi, è possibile rivolgeresi ad un CAF per poter ottenere l’assistenza necessaria al caso. Inoltre, sono disponibili dei modelli di dichiarazione specifici che possono semplificare la procedura per coloro i quali sono interessati al bonus.