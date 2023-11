Assegno Sociale: requisiti e come fare domanda

L'assegno sociale 2023 è un sostegno economico per alcune categorie di cittadini: ecco come richiederlo, requisiti e importo.

Assegno sociale: tutte le informazioni più importanti riguardo questo contributo economico rivolto al sostegno economico di alcune categorie di cittadini residenti in Italia.

Assegno sociale: cos’è e importo

Che cos’è l’assegno sociale 2023/24? Si tratta di un contributo economico, di 503,27 euro, erogato dall’INPS, su base mensile, rivolto a tutti coloro che si trovano in situazioni economiche disagiate. L’assegno viene erogato sia a cittadini italiani sia a stranieri residenti in Italia, con almeno 67 anni di età.

L’importo dell’assegno sociale ammonta di base a 503,27 euro al mese per il 2023 e viene erogato con 13 mensilità. L’importo può essere ridotto in base al reddito del richiedente o del nucleo familiare quando i redditi ci sono ma risultano comunque inferiori al limite reddituale annuo, in questo caso l’importo dell’assegno si può facilmente calcolare sottraendo dalla soglia limite personale o familiare il reddito percepito dividendo il risultato per 13 mensilità.

Assegno sociale: requisiti

I requisiti di richiesta sono i seguenti:

il richiedente deve avere compiuto i 67 anni di età;

deve trovarsi in stato di bisogno economico;

deve essere un cittadino dell’Unione europea e cittadini extra comunitari loro famigliari o un cittadino della Repubblica di San Marino , svizzero o dello Spazio economico europeo o di straniero extra unione europea in possesso del titolo di rifugiato politico o con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo;

e loro famigliari o un cittadino della , o dello o di straniero extra unione europea in possesso del titolo di rifugiato politico o con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo; bisogna essere in possesso dei requisiti reddituali per l’anno solare di riferimento, ovvero, un limite di è 6.542,51 euro di reddito personale e 13.085,02 euro di reddito coniugale, necessario avere residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni.

Assegno sociale: come fare domanda

La richiesta per ottenere l’assegno sociale può essere presentata solamente a partire dal mese del compimento del 67esimo anno d’età. Ma come si fa la domanda?

La domanda viene presentata online, presso il portale dell’INPS, accedendo all’aerea riservata nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persona a basso reddito” > “Assegno Sociale”. Per accede al servizio si possono utilizzare alternativamente i seguenti riconoscimenti; SPID, Carta d’identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.

Per compilare la domanda sul sito dell’INPS, dopo aver completato l’autenticazione con la propria identità digitale, come elencato sopra, andranno inseriti obbligatoriamente i dati necessari, vale a dire lo stato civile e per i cittadini extracomunitari, bisognerà allegare il titolo di soggiorno di cui si è in possesso. È possibile inserire, anche, altri documenti e informazioni, come la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili.