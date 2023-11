Catania, allerta meteo e scuole aperte: le minacce al sindaco Trantino

Minacce ed insulti al sindaco Enrico Trantino: la risposta del primo cittadino su Facebook in un post risentito.

Questo il post pubblicato ieri dal Sindaco Enrico Trantino, che ha già raggiunto circa duemila “reazioni” in dieci ore. Il primo cittadino infatti, stufo delle minacce e degli insulti ricevuti, ha deciso di rispondere a tono.

Al centro del contendere la mancata chiusura delle scuole per allerta meteo, che Trantino ha deciso di non diramare. I messaggi intimidatori quindi non si sono fatti attendere, come quello nello screenshot e che è, senza dubbio, passabile di denuncia, vista la gravità dell’affermazione.

Il sindaco però commenta aspramente “le allerte meteo sono una cosa seria da diramare solo in condizioni di rischio” e poi aggiunge ” Peraltro, a giudicare dalla quantità di messaggi sgrammaticati e volgari che mi sono arrivati, non farebbero male a molti di voi doppi turni giornalieri”.