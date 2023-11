Sicilia, due incidenti con feriti gravi: è caccia ai pirati della strada

Caccia ai pirati della strada che hanno provocato due gravi incidenti: la polizia municipale sta svolgendo le dovute indagini.

Ricercati dagli agenti della polizia municipale di Palermo i due pirati della strada coinvolti in due incidenti e poi fuggiti, in questo momento gli agenti stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto.

Uno scooter e un pedone sono stati infatti travolti e feriti vicino all’istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele II, il sinistro si è rivelato violento e ha fatto sbalzare dalla sella il ragazzo sul motorino. Il pedone invece, un venticinquenne, stava attraversando la strada. I ragazzi sono stati portati in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove tutt’ora sono ricoverati.

Il secondo impatto invece ha coinvolto un uomo di 32 anni che attraversava la strada, anche qui il conducente dell’auto in corsa non si è fermato, dandosi alla fuga. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale civico.