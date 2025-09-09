Superbonus: anche per l’anno 2205 sarà possibile usufruire del Superbonus al 65%. Per questo nuovo anno la percentuale di incentivi è leggermente inferiore, infatti fino al 2024 si poteva usufruire del 70%. Inoltre, per quest’anno il riconoscimento spetta esclusivamente per gli interventi già avviati nel 2024 o quelli per cui vi era già la documentazione dovuta in data 15 ottobre 2024. Di seguito un breve guida su come funziona e le nuove regole per il 2025!

Superbonus, di cosa si tratta

Il Superbonus è una detrazione fiscale che permette di recuperare parte delle spese sostenute per realizzare interventi edilizi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica, al consolidamento strutturale e alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Di seguito alcune novità per il 2025:

la percentuale di detrazione è stata ridotta al 65% rispetto al 70% del 2024. Ricordiamo che la sua versione originaria riconosceva detrazioni fino al 110%. Da quest’anno, lo sgravio fiscale al 110% è rimasto solo per lavori in aree colpite da eventi sismici;

Superbonus, i richiedenti

nel 2025 potranno richiedere il superbonus le seguenti categoria:

condomini;

persone fisiche , al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;

, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP);

cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

associazioni e società sportive dilettantistiche.

Gli interventi ammessi

Tra i diversi interventi ammessi con il superbonus si hanno:

interventi di isolamento termico sugli involucri;

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

interventi antisismici.

Superbonus, come richiederlo

per poter richiedere il superbonus sarà necessario registrarsi sul portale Enea, dove si potranno inserire i dati anagrafici del richiedente e quelli relativi all’immobile. Successivamente, sarà necessario compilare e inviare la documentazione telematica richiesta, che include, tra le altre cose, l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) aggiornato, per dimostrare il miglioramento energetico dell’immobile. Infine, si dovrà allegare l’asseverazione di un tecnico abilitato, che certifica la corretta esecuzione degli interventi, e il visto di conformità, che garantisce che tutte le procedure siano state seguite correttamente.

Una volta approvata, la detrazione potrà essere richiesta nella dichiarazione dei redditi, tramite il modello 730, e recuperata nei successivi quattro anni.