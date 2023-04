Bonus occhiali da vista 2023: di cosa si tratta e a chi spetta

Bonus occhiali da vista 2023: per chi volesse acquistare un paio di lenti nuove, è in arrivo un nuovo contributo economico. Ecco di cosa si tratta, quando e come fare domanda.

Bonus occhiali da vista 2023: fra i diversi incentivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021, da non perdere è sicuramente il contributo economico rivolto all’acquisto di un paio di occhiali da vista o lenti a contatto. Ma a chi spetta il “bonus vista” in arrivo? E da quando è possibile procedere all’inoltro della domanda? Ecco di seguito tutte le informazioni utili.

Bonus occhiali da vista 2023: cos’è?

Per bonus occhiali da vista 2023, si fa riferimento a una tantum offerta dallo Stato volto all’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Nello specifico, il contributo relativo ammonta a 50 euro spendibili per occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Inoltre, tale importo vale per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e si devono tener presenti due modalità:

Se l’acquisto è già stato effettuato , verrà erogato un rimborso;

, verrà erogato un rimborso; Se l’acquisto non è ancora avvenuto, verrà erogato un voucher da spendere presso i punti vendita che hanno aderito all’offerta.

A chi spetta

Il bonus occhiali da vista e lenti a contatto 2023 si rivolge ai membri di quei nuclei familiari che sono in possesso di un ISEE non superiore a 10.000 euro. Pertanto, potranno richiedere il contributo in arrivo tutti coloro i quali che, come già accennato, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno già provveduto all’acquisto o saranno in procinto di acquistare un nuovo paio di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Si nota come è possibile richiedere il suddetto bonus una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare.

Bonus occhiali da vista 2023: come richiederlo

I beneficiari del “bonus vista” potranno effettuare la domanda online a partire dalle ore 12 del 5 maggio, collegandosi all’apposito sito del Ministero della Salute e procedendo con i diversi step. Occorre: