Catania SSD, anticipato il match con la Vibonese: nuova data e orario

Catania SSD, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto l'anticipo di Vibonese - Catania per motivi di ordine pubblico: la nuova data e orario.

Novità per il calendario del Catania SSD nel girone I del campionato di Serie D: il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha disposto, infatti l’anticipo della partita Vibonese – Catania.

In origine, il match contro la squadra calabra era previsto per domenica 29 gennaio come da programma. Tuttavia, la partita tra Vibonese e Catania SSD è stata rimandata a sabato 28 gennaio con fischio d’inizio alle ore 14:30. Il motivo della decisione disposta dalla Lega Nazionale Dilettanti è dovuto alle criticità di ordine pubblico rappresentate per la concomitanza con la partita Messina – Catanzaro del campionato di Serie C.