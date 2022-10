Concorso Corte dei Conti, nuove assunzioni a tempo indeterminato: il bando

Concorso Corte dei Conti: indetto uno, per titoli ed esami, volto all'assunzione di nuovo personale amministrativo. Di seguito i requisiti e altre informazioni.

Concorso Corte dei Conti: indetto un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 60 unità di personale amministrativo, area III, caratterizzate da specifica professionalità con orientamento economico finanziario, da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali.

Concorso Corte dei Conti: i requisiti per partecipare

Per accedere al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ;

; godimento dei diritti politic i;

i; Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 Scienze della politica; LM-52 Relazioni internazionali; LM-16 Finanza; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie ovvero laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL).

Concorso Corte dei Conti: com’è strutturata la prova

L’esame è costituito da due prove scritte.

Nella prima prova il candidato dovrà svolgere un elaborato rispondendo a due quesiti riguardanti le seguenti materie: economia politica e/o politica economica e/o analisi delle politiche pubbliche; diritto commerciale; diritto pubblico dell’economia. La durata sarà di 4 ore.

il candidato dovrà svolgere un elaborato rispondendo a due quesiti riguardanti le seguenti materie: economia politica e/o politica economica e/o analisi delle politiche pubbliche; diritto commerciale; diritto pubblico dell’economia. La durata sarà di 4 ore. Nella seconda prova il candidato dovrà svolgere un elaborato in materia di contabilità di Stato e degli enti pubblici e analizzare con successiva soluzione un caso concreto, attinente all’attività lavorativa e alle mansioni del profilo presenti nel bando.

Per accedere alla prova orale, che consisterà in un colloquio, il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 70/100 in entrambe le prove.

Il colloquio della prova orale verterà sulle materie d’oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie: scienza delle finanze e diritto finanziario, diritto amministrativo ed elementi di diritto dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla governance economica europea, disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ed elementi di diritto penale (reati contro la pubblica amministrazione), statistica e analisi dei dati, legislazione sulla Corte dei Conti, elementi di informatica giuridica, utilizzo di Internet, posta elettronica, PEC e firma digitale e conoscenza di apparecchiature informatiche e applicazioni più diffuse come pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint).

Sarà, inoltre, verificata la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato, tra inglese e francese, che consisterà in esercizi di lettura, traduzione e conversazione.

Concorso Corte dei Conti: come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata per via telematica entro il 20 dicembre per mezzo dello SPID. I candidati dovranno, inoltre, registrarsi al portale concorsi della Corte dei Conti ed essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).