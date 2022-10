Concorsi pubblici Sicilia 2022: bandi in scadenza per università e ospedali

Concorsi pubblici Sicilia 2022: sono diversi i bandi attivi al momento e altrettanti sono quelli in scadenza nei prossimi giorni. Ecco di quali si tratta e come inoltrare la domanda.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: sono tante le opportunità di posizioni pubbliche bandite al momento. Inoltre, molti concorsi Sicilia sono prossimi alla scadenza e non resta molto tempo per fare domanda. Tra i bandi sono presenti università siciliane ma anche diverse aziende ospedaliere sparse nel territorio dell’Isola. Ecco quali sono i bandi in scadenza per i concorsi pubblici Sicilia 2022.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: Ospedale Villa Sofia – Cervello

Tra i concorsi pubblici in scadenza a ottobre ne è presente uno presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo. Nello specifico, il concorso mira alla copertura di cinque posti di dirigente medico per varie discipline. L’impiego è a tempo pieno e indeterminato e i posti sono suddivisi come segue:

un posto per l’U.O.C. di Genetica medica (disciplina di genetica medica);

due posti di dirigente medico per l’U.O.S.D. Endoscopia digestiva (disciplina di gastroenterologia);

due posti per l’U.O.C. di Medicina interna I P.O. Villa Sofia (disciplina di medicina interna).

Il concorso, che si svolgerà per titoli ed esami, scadrà il prossimo 30 ottobre e per ulteriori dettagli in merito a requisiti e come fare domanda è possibile prendere visione del bando integrale.

Concorsi Sicilia: Ospedale Garibaldi di Catania

Un ulteriore concorso in scadenza il 30 ottobre 2022 è previsto per l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania. Nello specifico, per questo concorso è stata prevista una revoca e una nuova indizione del concorso pubblico, che si svolgerà per titoli ed esami.

Lo scopo è la copertura di tre posti collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni sui requisiti e su come presentare la propria candidatura si suggerisce di prendere visione del bando integrale.

Concorsi pubblici: Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli

Tra i concorsi pubblici Sicilia 2022 in scadenza ne è presente anche uno per l’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo. In questo caso sono stati banditi cinque posti da dirigente medico di anestesia e rianimazione, con contratto a tempo indeterminato.

Il concorso, che si svolgerà per titoli ed esami, scadrà all’inizio del prossimo mese: infatti, la data di scadenza è quella del 3 novembre 2022. Per ulteriori informazioni in merito ai requisiti da possedere e a come fare domanda si rimanda al bando integrale.

Concorsi Sicilia: Policlinico Giaccone di Palermo

Ma le offerte dei concorsi pubblici Sicilia 2022 in scadenza sono diverse e tra queste è presente anche una per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. Infatti, il Policlinico è alla ricerca di personale che possa coprire i due posti seguenti:

una unità di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D;

una unità di personale collaboratore professionale sanitario – dietista, categoria D.

Le posizioni sono entrambe a tempo pieno ed indeterminato, il concorso si svolgerà per titoli ed esami e la scadenza è prevista per il 6 novembre 2022. Per tutte le altre informazioni riguardo requisiti e modalità di presentazione della candidatura si rimanda al bando integrale.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: Università di Catania

Infine, tra i concorsi Sicilia 2022 è attivo anche un bando presso l’Università di Catania in scadenza il prossimo 6 novembre 2022. In questo caso il posto offerto è quello da ricercatore a tempo determinato di durata triennale per il settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

Anche in questo caso, per ottenere maggiori informazioni in merito ai requisiti e a come presentare la propria candidatura si suggerisce di prendere visione del bando integrale.