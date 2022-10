Lavoro Catania, da Primark a Sephora: le offerte attive

Lavoro Catania: molte aziende sono alla ricerca di personale da assumere per incrementare l'organico. Di seguito tutte le info sulle posizioni e come candidarsi.

Numerose offerte di lavoro Catania attive su tutto il territorio etneo. Primark, Sephora e People sono alla ricerca di personale da inserire all’interno dei propri negozi con differenti mansioni e figure. Ecco di seguito tutti i dettagli delle tre differenti posizioni lavorative.

Lavoro Catania: Sephora assume

Sephora, nota azienda di beauty e bellezza, è alla ricerca di beauty advisor da inserire all’interno del proprio punto vendita sito a Catania in Via Etnea.

In qualità di Beauty Advisor di Sephora Italia, la Beauty Community più amata del mondo, la figura si occuperà di:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile: farli sentire coccolati, ascoltati e consigliati al meglio;

Offrire consulenze personalizzate ai visitatori, in base al tipo di cliente ed al tipo di prodotto;

Supportare il direttore di negozio e gli Specialist nella gestione delle attività quotidiane;

Contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dello Store (budget e target) essendo in grado di adattarti agli eventuali cambi di strategia e nuovi piani d’azione stabiliti dai tuoi manager;

Riordinare e gestire il magazzino e le delivery;

Contribuire alla creazione di un forte spirito di squadra collaborando con i colleghi di team e instaurando un clima virtuoso;

Per potersi candidare è necessario consultare il sito web dell’azienda.

Primark assume

La nota azienda inglese Primark è alla ricerca di personale per incrementare l’organico del proprio negozio sito all’interno del centro commerciale Centro Sicilia, ormai da quasi un anno. L’azienda è alla ricerca delle seguenti figure:

Team Manager;

Store Manager Sud Italia;

Department Manager;

Ogni figura deve essere in possesso di specifici requisiti consultabili sul sito web di Primark.

Lavoro Catania: People cerca personale

L’azienda People, presente in Italia con 4 sedi, è alla ricerca di personale per la sede sita in Sicilia, nello specifico a Misterbianco. Per potersi candidare è necessario consultare il sito web allegando il proprio CV.