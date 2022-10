Lavoro Catania e provincia: Leroy Merlin, IKEA e Foot Locker cercano personale

Lavoro Catania e provincia: Leroy Merlin, IKEA e Foot Locker sono alla ricerca di personale. Ecco alcune delle posizioni aperte nella città etnea e i requisiti per fare domanda.

Lavoro Catania e provincia: sono diverse le offerte attive al momento per quanto riguarda la zona etnea. In particolare, grandi catene commerciali sono alla ricerca di personale per i loro punti vendita nell’area di Catania e provincia. Si tratta di Leroy Merlin, IKEA e Foot Locker, le quali hanno attivato una ricerca di personale per varie mansioni e ruoli e per profili molto differenti tra loro: ecco le offerte di lavoro Catania e provincia attive.

Lavoro Catania e provincia: Leroy Merlin

L’azienda Leroy Merlin, in vista della nuova apertura a Catania Fontanarossa, cerca personale da inserire nell’organico per formare un team di venditori esperti con competenze ed esperienze per la realizzazione di progetti . Le figure ricercate per quest’offerta di lavoro Catania sono:

ARCHITETTI, INGEGNERI o PROFESSIONISTI/E di settore, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di:

– arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine

– porte blindate, porte da interno, infissi, finestre

– arredamento per giardini, balconi, terrazzi (CODICE 900).

di settore, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di: – arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine – porte blindate, porte da interno, infissi, finestre – arredamento per giardini, balconi, terrazzi (CODICE 900). INTERIOR DESIGNER e ARREDATORI/ARREDATRICI per la realizzazione e decorazione di interni:

– tessile casa e accessori decorativi (tendaggi, parati, quadri, illuminazione da interno ed esterno) .

per la realizzazione e decorazione di interni: – tessile casa e accessori decorativi (tendaggi, parati, quadri, illuminazione da interno ed esterno) . AGRONOMI/E e VIVAISTI/E (CODICE 900) per la vendita e manutenzione di:

– giardini, piante ornamentali per interno ed esterno;

– impianti di irrigazione e piscine.

(CODICE 900) per la vendita e manutenzione di: – giardini, piante ornamentali per interno ed esterno; – impianti di irrigazione e piscine. VENDITORI/VENDITRICI con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica:

– impiantistica elettrica, domotica/smart-home;

– impiantistica idraulica, termoarredo;

– utensileria, ferramenta e vernici;

– edilizia e falegnameria.

con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica: – impiantistica elettrica, domotica/smart-home; – impiantistica idraulica, termoarredo; – utensileria, ferramenta e vernici; – edilizia e falegnameria. GEOMETRI ESPERTI/E DI CANTIERE (CODICE 540) per garantire ai Clienti la qualità dei servizi di sopralluogo, posa ed installazione dei prodotti con gli artigiani partner del punto vendita.

I requisiti

laurea o diploma di scuola superiore in uno dei settori su elencati;

in uno dei settori su elencati; solida esperienza di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore;

maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore; elevate capacità di relazione, cortesia, ascolto e servizio ai Clienti con competenze costantemente aggiornate, volte a soddisfare e fidelizzare i Clienti;

cura e precisione nell’esposizione dei prodotti e delle informazioni per i Clienti;

disponibilità, collaborazione e lavoro in team ;

; attitudine all’apprendimento, all’aggiornamento continuo in coerenza con le evoluzioni omnicanali del mercato.

Per presentare la domanda, consultare il sito e specificare nella candidatura il ruolo per cui ci si propone. L’azienda propone un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata, con convenzioni aziendali, con contratto indeterminato o determinato e benefit vari.

Offerte di lavoro Catania: IKEA

La grande multinazionale finlandese del mobile, propone una posizione part time nel punto vendita di Catania, nella sezione Food & Restaurant, che si divide in quattro reparti Ristorante, Bistrot, Bar e Bottega svedese.

Requisiti preferenziali:

Esperienza di lavoro (anche breve) nel settore della ristorazione.

Preferibilmente un titolo di studio affine al mondo della ristorazione.

Buona predisposizione relazionale e d’ascolto al cliente.

Forte passione per il mondo della ristorazione.

Ottime capacità di lavorare in un ambiente dinamico e veloce.

Il ruolo prevede un contratto part time di 20 ore presso la sede di Catania. Per ulteriori informazioni e per presentare la propria candidatura, si invita a consultare il sito ufficiale.

L’azienda Foot Locker propone un’offerta di lavoro Catania con contratto part time su turni presso il punto vendita di Via Etnea. Per inoltrare la propria candidatura, si suggerisce di visitare il sito ufficiale dell’azienda.

I requisiti richiesti per la posizione aperta sono i seguenti:

0-3 anni di esperienza al dettaglio;

sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici;

si accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione;

disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.