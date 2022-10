Poste Italiane, assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia: i requisiti

Poste Italiane, assunzioni anche in Sicilia e a tempo pieno e indeterminato. Cosa sapere a riguardo? Di seguito i dettagli su posizione, requisiti, candidatura.

Poste Italiane: assunzioni a tempo indeterminato anche in Sicilia. La nota azienda che si occupa di servizi postali, bancari e di telecomunicazione, è attualmente alla ricerca di operatori di sportello per la rete degli Uffici Postali Multietnici. Tra le sedi di lavoro indicate, oltre che Milano e Torino, figura Palermo. Di seguito i requisiti richiesti, le scadenze da rispettare e le procedure da conoscere e seguire.

Poste Italiane, assunzioni per operatore di sportello: requisiti

Cliccando sulla sezione Posizioni aperte interna al sito ufficiale di Poste Italiane, è possibile leggere i dettagli in merito a questo interessante annuncio di lavoro. Si ricercano, in particolare, “operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua inglese“. Oltre a presentare tale requisito minimo, il candidato dovrà aver conseguito il diploma di scuola superiore quinquennale con voto un minimo pari a 70 su 100 o 42 su 60.

Si precisa ad ogni modo che nell’ambito della selezione ulteriori requisiti, quali per esempio una votazione superiore o il possesso della laurea, verranno considerati e valorizzati.

Operatore di sportello: le mansioni e il contratto

Ma di cosa si occuperà chi verrà assunto? Sul sito aziendale, si esplicita che l’operatore di sportello “presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo”.

A chi supererà la selezione verrà riservato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full time.

Poste Italiane assunzioni: la candidatura

Gli interessati avranno tempo fino alle ore 23:59 del 30 novembre per inviare la propria candidatura, tramite la sezione dedicata sul sito di Poste. Si esplicita che occorrerà compilare l’apposito form, oltre che allegare il proprio curriculum vitae.

Poste Italiane assunzioni: altre posizioni

Si ricorda, a tal proposito, che Poste Italiane in questo periodo ricerca anche portalettere, in tutta Italia: per tale posizione è possibile candidarsi fino al prossimo 31 ottobre.