Assunzioni Poste Italiane Sicilia: selezioni aperte in tutta Italia

Assunzioni Poste Italiane Sicilia: sono aperte le selezioni per entrare a far parte dello staff del servizio postale italiano. La campagna di assunzioni lanciata da Poste Italiane avrà lo scopo di trovare unità che possano ricoprire il ruolo di postini in varie regioni d’Italia. Ecco tutte le informazioni in merito alle assunzioni Poste Italiane Sicilia.

Assunzioni Poste Italiane: la posizione

Come anticipato, le assunzioni Poste Italiane Sicilia mirano all’inserimento di personale nel ruolo di postino, ma in cosa consiste l’offerta? Si tratta di reclutamento di personale per lavorare nel periodo autunno-inverno 2022/2023 e le unità assunte avranno tra le loro mansioni quelle di recapitare pacchi, lettere, buste, raccomandate nella zona geografica a loro assegnata.

Il contratto che riguarderà questa posizione sarà a tempo determinato, in quanto si tratta di un’assunzione stagionale che di solito prevede un contratto valido per 3 o 4 mesi. Quindi, è probabile che i nuovi assunti lavoreranno dal mese di Ottobre 2022 fino a gennaio 2023, quando il contratto dovrebbe terminare.

Assunzioni Poste Italiane Sicilia: le sedi

Il programma di assunzioni di Poste Italiane riguarderà tutto il territorio nazionale, e per questo motivo si ricerca personale in tutte le regioni d’Italia. Infatti, le assunzioni riguarderanno anche la Sicilia, dove i postini sono ricercati per tutte le nove province dell’Isola. Potranno quindi fare domanda di assunzione tutti coloro i quali vogliano lavorare in Sicilia a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Palermo e Trapani.

Si specifica che è possibile fare richiesta per una sola area territoriale di preferenza e che sul sito di Poste Italiane le posizioni vengono aperte più volte nel corso del periodo di ricerca.

Assunzioni Poste Italiane: i requisiti e selezioni

Per quanto riguarda i requisiti per le assunzioni Poste Italiane Sicilia, si richiedono i seguenti:

Diploma di scuola media superiore ;

; Patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (di solito si tratta di motorino Piaggio Liberty 125 cc).

in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (di solito si tratta di motorino Piaggio Liberty 125 cc). Non è previsto alcun limite di età.

Una volta presentata la candidatura, sarà necessario inviare il curriculum tramite l’apposita pagina web del sito Poste Italiane. I candidati che saranno ricontattati potranno effettuare una prova via web secondo le indicazioni fornite. Solo chi supererà il test potrà passare alla fase successiva di selezione, che consiste nel colloquio e nella prova pratica di guida a pieno carico di posta.

Per tutte le informazioni più specifiche, si suggerisce di visitare il sito ufficiale di Poste Italiane.