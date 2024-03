Lavoro ANAS: 40 posti disponibili tra Catania e Palermo

Lavoro ANAS: 40 figure professionali cercate dall'azienda di gestione autostradale. I requisiti e le tempistiche della selezione.

Lavoro ANAS: l’azienda di gestione autostradale cerca profili tecnici a Catania e Palermo. In particolare, l’azienda cerca le seguenti figure professionali: Specialist Ispettore Opere D’Arte Junior e Specialist Ispettore Opere D’Arte Senior per un totale di 40 posti disponibili con contratto a tempo indeterminato.

Lavoro ANAS: Specialist Ispettore Opere d’Arte Junior

Per candidarsi al ruolo di Specialist Ispettore Opere D’Arte Junior, l’azienda prevede i seguenti criteri:

Titolo di studio: Laurea magistrale classe LM23 – Ingegneria Civile

Esperienza di almeno 2 anni maturata nella progettazione e realizzazione di opere civili e/o nella progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, e/o nelle attività di direzione lavori, nell’ambito di nuove opere e/o della manutenzione straordinaria.

Conoscenza della normativa tecnica di settore e del Codice dei Contratti pubblici

Padronanza del pacchetto Microsoft Office, di Autodesk Autocad, Primus.

Iscrizione Albo e abilitazione professionale

La nuova risorsa svolgerà le seguenti mansioni:

Supporto nella pianificazione ed effettuazione delle attività di ispezione delle opere d’arte, nell’area di competenza;

Supporto nel coordinamento delle ispezioni condotte da ditte esterne;

Alimentazione banche dati e sistemi aziendali (SOAWE, BMS);

Monitoraggio ed esame dei dati e degli esiti delle ispezioni;

Applicazione delle linee guida e degli indirizzi disposti dalla DG;

Supporto nella cooperazione con il Responsabile MP e con il Capo Centro per la definizione delle priorità d’intervento sulle opere d’arte;

Supporto al contributo alla progettazione degli interventi di manutenzione programmata e alla relativa istruttoria tecnica;

Supporto della pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio di opere d’arte con modalità predittiva mediante sensori;

Redazione del manuale dell’opera con l’inserimento della stessa in BIM con load adeguato.

Lavoro ANAS: Specialist Ispettore Opere d’Arte Senior

Per candidarsi al ruolo di Specialist Ispettore Opere D’Arte Senior, l’azienda stabilisce gli stessi criteri previsti per l’analoga figura Junior, salvo per quel che concerne l’esperienza maturata (per il ruolo Senior, ANAS aumenta l’esperienza minima da 2 a 4 anni di lavoro nel campo della progettazione).

Lo Specialist Ispettore Opere d’Arte Senior dovrà coordinare i lavori avvalendosi del supporto dell’analogo ruolo “Junior” assumendo un ruolo principale nei seguenti settori:

Pianificazione ed effettuazione delle attività di ispezione delle opere d’arte, nell’area di competenza;

Coordinamento delle ispezioni condotte da ditte esterne,

Alimentazione banche dati e sistemi aziendali (SOAWE, BMS);

Cooperazione con il Responsabile MP e con il Capo Centro per la definizione delle priorità d’intervento sulle opere d’arte;

Contributo alla progettazione degli interventi di manutenzione programmata e alla relativa istruttoria tecnica;

Pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio di opere d’arte con modalità predittiva mediante sensori;

Redazione del manuale dell’opera con l’inserimento della stessa in BIM con load adeguato.

Le tempistiche

Per lo Specialist Ispettore Opere D’Arte Senior è possibile candidarsi sul sito dell’ANAS fino al 12 maggio 2024. Mentre per lo Specialist Ispettore Opere D’Arte Junior ci si potrà candidare, sempre sul sito dell’ANAS, fino al 2 aprile 2024. Per i posti disponibili a Catania e Palermo, nella fase di scrutinio dei curricula verrà data precedenza ai candidati residenti in Sicilia.