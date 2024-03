Concorsi Sicilia, i bandi attivi: dall’Asp alla selezione AMAM

Concorsi Sicilia: ecco quali sono i bandi attivi per questo mese, i requisiti utili e come fare domanda per lavorare nell'Isola.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi per questo mese nell’Isola sono diversi. In particolare, sono previste assunzioni all’Università di Catania, all’Asp e aperte anche le selezioni AMAM. Diamo un’occhiata ai requisiti, alle scadenze e scopriamo come fare domanda.

Concorsi Sicilia: selezione AMAM

L’Azienda Meridionale Acque Messina (AMAM S.p.A.) ha nuovamente aperto le candidature per cinque avvisi di selezione, offrendo complessivamente undici opportunità lavorative a tempo determinato.

I requisiti di istruzione variano, richiedendo un diploma di primo grado, un diploma di secondo grado o una laurea a seconda della posizione. Le posizioni aperte sono per: avvocato, ingegnere, addetto ufficio reclami ed operai.

Le selezioni per le prime tre posizioni citate si svolgeranno tramite la valutazione dei titoli e un colloquio, mentre per gli operai è prevista una prova pratica.

I candidati hanno tempo fino al 22 marzo 2024 per presentare le proprie candidature via web mediante la compilazione della domanda online.

Università di Catania

L’Università degli Studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia in diversi settori concorsuali.

I candidati devono presentare le domande di partecipazione tramite procedura telematica e per ulteriori informazioni sulla procedura di chiamata, si rimanda ai siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Catania. La scadenza del bando è il 21 marzo 2024. Di seguito i posti disponibili:

Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli: 1 posto disponibile

Economia e Gestione delle Imprese: 2 posti disponibili

Economia Aziendale: 1 posto disponibile

Economia Agraria ed Estimo: 1 posto disponibile

Diritto Privato: 1 posto disponibile

Diritto Commerciale: 1 posto disponibile

Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile: 1 posto disponibile

Botanica: 1 posto disponibile

Geologia Applicata: 1 posto disponibile

Anatomia Comparata e Citologia: 1 posto disponibile

Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa: 1 posto disponibile

Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici: 1 posto disponibile

Chimica Industriale: 1 posto disponibile

Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici: 2 posti disponibili

Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio: 1 posto disponibile

Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana: 1 posto disponibile

Sociologia Generale: 1 posto disponibile

Scienza Politica: 1 posto disponibile

Critica Letteraria e Letterature Comparate: 1 posto disponibile

ASP Palermo, concorsi Sicilia

L’ASP di Palermo ha indetto un concorso pubblico, riservato ai soggetti disabili, per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato. Di seguito le posizioni disponibili:

A) Area dei professionisti della salute e dei funzionari: Diverse figure professionali come assistente sanitario, fisioterapista, dietista, educatore professionale, etc. Totale posti disponibili: 49

B) Area assistenti: Assistente tecnico perito elettronico, chimico, elettrotecnico. Totale posti disponibili: 7

C) Area degli operatori: Operatore tecnico specializzato elettricista. Totale posti disponibili: 2

Le domande devono essere inviate esclusivamente via telematica utilizzando l’applicazione informatica sul sito dell’ASP di Palermo. Per ulteriori informazioni, gli aspiranti possono contattare l’ASP di Palermo o consultare la sezione concorsi sul sito web aziendale. La scadenza è prevista per il 24 marzo 2024.