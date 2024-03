Tu Sì Que Vales, casting anche a Catania: la data

Riaprono i casting a Catania per la nuova edizione di Tu Sì Que Vales: ecco tutte le informazioni per candidarsi al programma.

Si riaprono i casting per la nuova edizione di Tu Sì Que Vales, il celebre talent show di Canale 5. Il programma tornerà negli schermi dei telespettatori italiani nella nuova stagione televisiva che inizierà a settembre e nel frattempo la produzione è alla ricerca di nuovi talenti. Ballerini, cantanti, acrobati e molto altro che daranno il meglio di loro stessi di fronte alla giura composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerri Scotti.

I casting inizieranno il 27 marzo a Roma per continuare il 3 e 4 aprile a Milano e concludersi a Catania il 7 maggio.

Come candidarsi

Per candidarsi ai casting è necessario visitare il sito Witty.tv e compilare l’apposito form con i propri dati anagrafici e selezionare la disciplina artistica in cui si eccelle. Lo step successivo richiederà il caricamento del video in buona qualità di una propria esibizione. I cantanti sono tenuti a condividere il video di un’esibizione dal vivo.