Caro voli, sconti ai siciliani sulle tariffe aeree: i nuovi scali coinvolti

Nuovi sconti per i siciliani, questa volta si potranno ottenere sconti per tutti gli aeroporti italiani. Ecco le novità a riguardo.

Lo sconto ai siciliani sulle tariffe aeree è diventato operativo: ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Schifani. Infatti, dal 15 marzo fino al 31 dicembre, tutti i residenti siciliani potranno viaggiare verso tutti gli aeroporti d’Italia con uno sconto sulle tariffe aeree del 25%. Per ottenere lo sconto si dovranno caricare i biglietti nell’apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana. Una misura decisamente utile a contrastare il caro voli che affligge tantissimi siciliani ogni anno, soprattutto in occasione delle festività.

Tale provvedimento può essere considerato come l’estensione alle scontistiche, già presenti, per gli aeroporti di Roma e Milano. A dare la notizia sul nuovo sconto per i siciliani, è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

Il commento del sindaco Trantino

Anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, si è espresso sulla novità annunciata dal Presidente della Regione Schifani. “Accolgo con grande soddisfazione l’estensione a tutte le destinazioni in Italia degli sconti sui biglietti aerei a favore dei residenti in Sicilia – ha dichiarato Trantino –, annunciata dal presidente Renato Schifani e dall’assessore Alessandro Aricò. Con questa ulteriore iniziativa contro il caro-voli, infatti, il governo regionale continua a tutelare concretamente il diritto dei siciliani, e quindi pure dei catanesi, a una mobilità economicamente sostenibile. In particolare sono ben 24 le rotte nazionali collegate con l’aeroporto di Catania-Fontanarossa e che grazie a questo bonus avranno certamente ricadute positive con l’aumento del numero dei passeggeri“.