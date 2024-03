Aerolinee Siciliane: “Pronti a volare una volta superata carenza aerei”

La compagnia aerea Aerolinee Siciliane, è vicinia al suo debutto. Il nuovo presidente Licitra assicura che il progetto sta continuando.

Nuovo presidente per Aerolinee Siciliane: si tratta di Leonardo Licitra, eletto dal Consiglio di Sorveglianza di Aerolinee Siciliane. “Gli azionisti hanno confermato fiducia a questo progetto e vogliamo tutti andare avanti” ha dichiarato Licitra.

Il progetto tutto siculo di volare in Sicilia a prezzi sostenibili sembra quindi proseguire. Ogni viaggiatore può partecipare attivamente al progetto: a dichiararlo è dichiara lo stesso Consiglio di Sorveglianza. “Ogni viaggiatore può diventare azionista. I soci hanno già esercitato il loro diritto di prelazione. Nuovi soci si sono già fatti avanti, attraverso il sito ufficiale. Chi diventa azionista volerà al prezzo di costo industriale, in qualsiasi momento dell’anno. Il vettore garantirà i ricongiungimenti familiari in emergenza e il diritto ai viaggi di cura”.

Il progetto non è ancora partito, ma il nuovo presidente assicura a tutti i siciliani che il tutto avrà inizio non appena la carenza di aerei dovuta ai richiami dei 737 Boeing e degli a320 Airbus sarà superata.

Il progetto Aerolinee Siciliane sembra catturare l’attenzione del popolo siculo già nel 2020, quando a capo del progetto vi era Luigi Crispino. Per la prima volta si era formulata l’ipotesi che in Italia potesse nascere una compagnia ad azionariato diffuso, con lo scopo di sviluppare l’economia dell’isola e di contrastare il caro voli, punto dolente per ogni siciliano. Il progetto sembrerebbe passare in sordina per bene tre anni, ulteriori dichiarazioni sarebbero avvenute nel 2023, in concomitanza al caro voli per le vacanze natalizie. Periodo in cui il presidente Musumeci aveva annunciato di voler “mettere le ali all’Ast”.

La compagnia tutta siciliana di Aerolinee Siciliane ad oggi sembra rinnovare l’impegno di poter far viaggiare tutti i siciliani su aerei affidabili e low cost.