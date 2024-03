Caro voli Sicilia, prezzi alle stelle per Pasqua: la “croce” dei fuorisede

Caro voli Sicilia, previsti prezzi da capogiro per Pasqua: ancora una volta a farne le spese saranno tutti i fuorisede per studio o lavoro.

Come ogni anno, in questo periodo si torna a parlare di caro voli Sicilia: infatti, l’avvicinarsi delle festività pasquali comporta un ormai “fisiologico” aumento dei prezzi dei biglietti. Tuttavia, a farne le spese sono sempre i fuorisede, i quali sono costretti a spendere cifre esorbitanti per trascorrere pochi giorni con la famiglia in Sicilia. A meno che abbiano la possibilità di trattenersi più giorni per cercare voli più convenienti, all’andata o al ritorno. Altrimenti, la scelta che rimane è quella di non trascorrere Pasqua in famiglia e rimanere al nord.

A tal proposito, recentemente il presidente della Regione Schifani aveva accennato a un incremento degli sconti per i siciliani fuorisede. Tuttavia, a circa tre settimane dall’arrivo di Pasqua 2024, sono ancora tanti a dover decidere se poter trascorrere la Pasqua in Sicilia o meno. Infatti, che sia per motivi di studio o di lavoro, non tutti possono prenotare i voli con largo anticipo. Inoltre, in termini più turistici che “sentimentali”, va considerato che la questione del caro voli Sicilia scoraggia anche il turismo pasquale nell’Isola. Ecco quali sono le proposte delle compagnie aeree low cost maggiori in Italia per viaggiare dal nord Italia verso la Sicilia e ritorno.

Caro voli Sicilia: i prezzi di Ryanair per Catania

Tra le compagnie aeree low cost più attive in Italia, la prima fra tutte è senza dubbio Ryanair. Quest’ultima ha diverse basi negli aeroporti del Paese, permettendo ai suoi fedeli utenti di raggiungere gran parte delle città italiane spendendo poco e volando sugli aerei Ryanair. Tuttavia, quando si avvicinano le festività come Natale e Pasqua, anche i prezzi dei biglietti Ryanair tendono a salire, sebbene siano diversi anni che non si vedono offerte di biglietti a 10 euro in alcun periodo.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

A tal proposito, per quanto riguarda il caro voli Pasqua, si è scelto di analizzare i voli a partire da due città principali del nord Italia come Milano e Torino, verso i principali aeroporti siciliani, vale a dire Catania e Palermo. Inoltre, le tariffe selezionate riguardano l’andata durante la giornata di sabato 30 marzo 2024, giorno precedente a Pasqua, e il ritorno giorno 1° aprile, con orari compatibili con il pranzo del Lunedì di Pasqua.

Per quanto riguarda i voli in partenza da uno degli aeroporti di Milano (Linate, Malpensa o Bergamo) verso Catania, tra tutte le tariffe disponibili per l’andata, il prezzo minore è pari a 91,21 euro. Va considerato che questo volo è in partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e prevede quindi anche gli spostamenti necessari dei fuorisede, siano essi studenti o lavoratori, dal Milanese verso lo scalo bergamasco.

In merito alle opzioni di ritorno, giorno 1° aprile 2024, il volo più economico costa 77,12 euro ma prevede la ripartenza da Catania alle 6:00 del mattino. Ciò significa che chi dovesse optare per quest’opzione, dovrebbe rinunciare al pranzo del Lunedì di Pasqua, e viaggerebbe per trascorrere solo la giornata di domenica con la propria famiglia. Se invece si opta per l’opzione più economica successiva compatibile con il pranzo, la cifra da spendere è pari a 102,70 euro.

Dunque, per trascorrere circa due giorni in famiglia, i fuorisede saranno costretti a spendere tra i 168,33 euro, senza pranzo del lunedì, e i 193,91 euro viaggiando dal Milano verso Catania.

E cambiando città? Per quanto riguarda coloro i quali partiranno da Torino, la situazione non sembra essere delle migliori. Infatti, i biglietti più economici da Torino verso Catania per giorno 30 marzo 2024, prevedono una spesa pari a 146,34 euro. Per quanto riguarda i ritorni verso Torino, ancora una volta, i fuorisede dovranno scegliere se rinunciare a qualche ora in più con i propri familiari per spendere meno. Infatti, rientrando a Torino la mattina, il biglietto costerebbe “solo” 89,75 euro, mentre per partire dopo pranzo giorno 1° aprile, sarà necessario spendere 165,21 euro.

Ciò significa che, i viaggiatori da Torino verso Catania saranno costretti a spendere tra i 236,09 euro, senza pranzo del lunedì, e i 311,55 euro totali. Di certo non una spesa per tutte le tasche.

Caro voli Sicilia: i prezzi di Ryanair per Palermo

Come anticipato, l’analisi dei costi è stata effettuata anche per i voli in arrivo a Palermo, scalo aereo che copre gran parte della Sicilia Occidentale. A tal proposito, per quanto riguarda i fuorisede in partenza da uno dei tre aeroporti di Milano, anche in questo caso l’opzione più economica per il 30 marzo 2024 prevede la partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con un biglietto che costa 91,96 euro.

In merito ai ritorni da Palermo verso Milano previsti per il 1° aprile, il più economico ha un prezzo quasi ragionevole, dato che costa 51,07 euro. Sebbene anche quest’ultimo, come i casi precedenti, prevede la necessità di rinunciare al pranzo in famiglia. Per chi invece volesse trattenersi di più, l’opzione più economica sarebbe pari a 79,94 euro. Considerando ciò, chi partirà da Milano verso Palermo per Pasqua, dovrà spendere tra i 143,03 euro, senza pranzo del lunedì, e i 171,90 euro totali.

Ma per quanto riguarda i fuorisede a Torino, la situazione è di gran lunga peggiore. Infatti, la scelta di voli è molto ridotta: solo uno per sabato 30 marzo e due per il 1° aprile. Inoltre, la spesa sale vertiginosamente: basti pensare che il solo volo di andata da Torino a Palermo costerebbe 146,34 euro. Per il ritorno, come detto le opzioni sono due: quella più economica che esclude il pranzo del lunedì, pari a 34 euro, o quella più cara che potrebbe prevedere un pranzo leggermente “anticipato” per essere in orario in aeroporto, ma che costerebbe 121,04 euro. In questo modo, la spesa totale oscillerebbe tra i 180,34 e i 267,38 euro.

Caro voli Pasqua 2024: Wizz Air

Se Ryanair è la compagnia low cost regina in Italia, a seguirla non può che esserci Wizz Air. In questo caso, non è stato possibile effettuare simulazioni relative a Palermo in quanto il vettore non opera su questo scalo. Tuttavia, per quanto riguarda Catania, anche in questo caso si è scelto di analizzare le combinazioni di voli più economici da Milano e Torino, includendo anche Bologna. Nel primo caso, selezionando l’andata e il ritorno più economici, il costo totale ottenuto è pari a 219,98 euro, con ripartenza da Catania che esclude il pranzo del lunedì. Il tutto sempre senza alcun bagaglio aggiuntivo al piccolo già previsto, né posti selezionati, né altri servizi.

Partendo da Torino, la situazione è ancora più grave. Infatti, il solo volo di andata è pari a 149,99 euro, mentre per il ritorno non ci sono voli più economici di 353,79 euro. Il prezzo è dato anche dalla tariffa, dato che la “Basic” risulta già esaurita, ma di fatto è l’unica opzione disponibile per questo vettore. La somma sarebbe quindi pari a 503,78 euro di spesa totale.

E la situazione è simile per i fuorisede in partenza da Bologna. In questo caso, le tariffe “Basic” esaurite sono all’andata, e ciò fa lievitare il prezzo del biglietto a 363,47 euro. Invece, per il ritorno il 1° aprile la scelta è tra il biglietto da 59,99 euro, che parte di mattina ed esclude il pranzo in famiglia, e quello da 239,99 euro, che parte la sera e fa riferimento a una tariffa “Basic”. In tal senso, la spesa totale per il viaggio si aggirerebbe tra i 423,46 e i 603,46 euro.

Caro voli Sicilia: easyJet

Infine, si è scelto di analizzare una terza compagnia aerea low cost molto attiva in Italia: easyJet. In questo caso, è stato possibile effettuare la simulazione solo per i voli in partenza da uno degli aeroporti di Milano verso Catania o Palermo in quanto il vettore non viaggia verso la Sicilia né da Torino, né da Bologna. In generale, si è scelto di escludere Roma, considerando che molti fuorisede nella capitale potrebbero optare per altri mezzi di trasporto quali auto, treno o autobus per raggiungere la Sicilia.

Di seguito le combinazioni di andata e ritorno più economiche di easyJet per Catania e Palermo. Nel primo caso, la spesa “più economica” per viaggiare da Milano verso l’aeroporto di Fontanarossa, è pari a 275,48 euro totali. Infatti, il biglietto di andata è pari 90,49 euro mentre quello di ritorno costa 184,99 euro.

Infine, l’opzione Milano-Palermo prevede una spesa totale leggermente minore della precedente ma sempre considerevole. Infatti, chi sceglierà questa tratta con easyJet dovrà spendere 194,98 euro totali. Il tutto per trascorrere neanche 48 ore in famiglia, sempre escludendo i possibili ritardi delle compagnie aeree.