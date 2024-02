Caro voli, Schifani: “Entro Pasqua incremento sconti per siciliani fuorisede”

Schifani dichiara che a breve l'applicazione della scontistica per i siciliani sui voli di linea sarà estesa a tutte le città del Nord.

Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, presentando le novità del turismo regionale alla Bit, ha esposto un piano per estendere gli sconti a tutti i siciliani sui voli di linea. Lo sconto sarà applicabile per tutti gli aeroporti delle città del nord del Paese. Quindi, a beneficiare della scontistica non saranno solo coloro che partiranno dagli aeroporti di Roma o Milano.

Schifani ha dunque ascoltato gli appelli di tanti studenti che non vivono a Roma e a Milano, e che non hanno la disponibilità economica per ritornare a casa. Il presidente ha inoltre annunciato che il raggiungimento dell’obiettivo e del piano di azione è prefissato per prima dell’inizio di Pasqua 2024.