Lavoro Catania: McDonald’s, Eurospin e Leroy Merlin assumono

Nuove opportunità di lavoro a Catania per diverse aziende del territorio: di seguito i dettagli e tutti i requisiti richiesti.

Lavoro Catania: nuove candidature aperte per diverse figure professionali in alcune aziende del capoluogo etneo. Ecco le posizioni aperte in McDonald’s, Eurospin e Leroy Merlin.

Lavoro Catania: McDonald’s

I ristoranti McDonald’s di Catania (CT) e provincia sono alla ricerca di un Addetto Ristorazione-Crew. I requisiti predisposti dall’azienda sono i seguenti:

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. L’attività tipicamente si divide tra cucina e sala ristorante. Inoltre, l’azienda richiede:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Subito lavoro Catania: Eurospin

Eurospin Sicilia S.p.A., Società del Gruppo Eurospin, ricerca per il proprio Bistrò Sapore di Stelle situato a Catania (CT) Cameriere/i e Banconiste/i per la stagione estiva.

I candidati ideali, mossi da una genuina passione per il mondo della ristorazione e da un approccio positivo al cliente, si dovrebbero occupare di tutte le attività necessarie per un’efficace gestione del Bistrò.

In particolare, la figura richiesta, si occuperà di:

accoglienza;

operazioni di cassa;

sistemazione dei tavoli;

servizio bar/caffetteria.

I requisiti richiesti dall’azienda sono: