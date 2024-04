Offerte lavoro Sicilia: Lidl, OVS e Intimissimi

Nuove offerte di lavoro in Sicilia per diverse aziende del territorio: di seguito i dettagli e tutti i requisiti richiesti.

Lavoro Sicilia: molte importanti aziende sono attualmente alla ricerca di personale da assumere per arricchire il team dei propri stabilimenti sull’Isola. Di seguito le posizioni aperte nelle aziende Lidl, OVS e Intimissimi.

L’azienda Lidl ricerca una nuova figura nel ruolo di Operatore di Filiale, nella sede di Ragusa. Le principali mansioni dell’Operatore di Filiale sono:

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Operatore di Filiale sono:

L’azienda offre inoltre una retribuzione mensile lorda pari a circa 1.050,00€ (per un contratto di lavoro part-time 30 ore – Sesto Livello). Per maggiori informazioni e per candidarsi, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.

Subito lavoro Sicilia: Intimissimi

Un’altra azienda offre nuove opportunità di lavoro nella regione siciliana. Intimissimi, infatti, assume una nuova figura nel punto vendita di Siracusa, nel ruolo di Sales Assistant, al quale è richiesto:

gestione del percorso di vendita e supporto ai clienti nella loro esperienza in-store

riassortimento dell’area vendita e del magazzino

visual merchandising

L’azienda ricerca un candidato con i seguenti requisiti:

appassionato/a: lavori con entusiasmo, impegno, grande energia e motivazione

open minded: sei curioso/a, flessibile e sei aperto/a al cambiamento

pragmatico/a: ti piace agire ed essere d'esempio affrontando le sfide con concretezza e semplicità

collaborativo/a: ami essere parte di una squadra e lavorare in gruppo

goal oriented: non ti accontenti, non ti abbatti, ti poni sempre obbiettivi ambiziosi!

maturato preferibilmente una pregressa esperienza nel retail

una buona conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi all’offerta lavorativa è necessario presentare la propria domanda tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda.

Offerte lavoro Sicilia: OVS

L’azienda OVS ricerca invece una figura nel ruolo di Store Manager Trainee nella sede di Palermo e provincia. Il ruolo di Store Manager Trainee consiste in:

Gestire il conto economico del negozio e sviluppare strategie commerciali utili al raggiungimento dei KPI;

Garantire un’impeccabile Customer Experience e promuovere la fidelizzazione del cliente;

Curare l’immagine del negozio per garantire la costante applicazione e il rispetto degli standard di Visual Merchandising;

Gestire il flusso delle merci in entrata e in uscita, assicurando una costante organizzazione del magazzino e un corretto ri-assortimento della merce nello Store;

Rafforzare le capacità manageriali, mettendosi alla prova ogni giorno nella gestione di un team.

Per chi si volesse candidare, la propria domanda di assunzione può essere presentata tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda.