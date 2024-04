Assunzioni STMicroelectronics: le posizioni aperte a Catania

Assunzioni STMicroelectronics: il colosso italo-francese alla ricerca di nuovo personale per la sede di Catania; ecco le figure richieste.

Assunzioni STMicroelectronics: l’azienda italo-francese, da anni, crea e fornisce tecnologia sotto forma di microchip incorporati nelle innovazioni più avanzate che sono una parte essenziale di prodotti diversi come auto elettriche e portachiavi, gigantesche macchine di fabbrica e data center, lavatrici e dischi rigidi, smartphone e spazzolini da denti. Adesso si cerca nuovo personale; di seguito i dettagli.

Assunzioni STMicroelectronics: le figure richieste

Per la sede di Catania, STMicroelectronics è alla ricerca di nuove persone da inserire all’interno del proprio organico. Le figure richieste sono diverse e per questo potrebbe essere utile guardare con attenzione le mansioni previste.

Addetto alla sicurezza

L’azienda sta cercando nuovo personale da impiegare come Addetto alla sicurezza con orario di lavoro su turni. La persona selezionata avrà la responsabilità di mantenere e supervisionare gli impianti antincendio del luogo, gestire e verificare periodicamente le attrezzature di emergenza. Inoltre, il candidato dovrà garantire il pieno rispetto delle procedure di prevenzione e sicurezza, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco qualora ce ne fosse la necessità.

NMPS DIV product management

Il team di Product Management deve guidare le attività delle Business Unit relative alla proliferazione, ai cambiamenti e alle terminazioni dei prodotti, interfacciandosi con tutti i team di marketing e con quelli di New Product Engineering & Sustaining, PMO, Q&R, Operations, Supply Chain/ Pianificazione e finanziaria per l’intero ciclo di vita del prodotto e del servizio.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

SiC Industrial Manager

Questa funzione, in qualità di SiC Industrial Manager, avrà la responsabilità di coordinare i Programmi Strategici sul SiC per l’Industria, dal NPP fino alla maturità commerciale e alla piena Industrializzazione, gestire le esigenze dei clienti Industriali in termini di particolari esigenze e documentazione (specifiche di qualità, deroghe, rapporti di qualificazione, ecc.) e consolidare gli obiettivi di business dell’unità di prodotto pertinente.

Assunzioni STMicroelectronics: come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte presso la sede di Catania basterà accedere al sito dell’azienda e seguire le relative procedure inerenti le candidature, dov’è possibile controllare anche i requisiti necessari per poter procedere ed inviare la domanda.