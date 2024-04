Sciopero 11 aprile, anche a Catania possibili limitazioni della circolazione

Sciopero 11 aprile: quali mezzi subiranno le soppressioni previste per la manifestazione e quali rimarranno regolarmente attivi a Catania?

Sciopero 11 aprile: giovedì, i lavoratori di tutta Italia, coinvolti direttamente o indirettamente nello sciopero nazionale proclamato da Cgil e CislPoste, protesteranno per chiedere zero morti sul lavoro.

Saranno interessati dallo sciopero metro, treni locali e nazionali, autobus e non solo; nello specifico si tratterà di 4 ore di disservizi di trasporti locali e nazionali e per 8 ore di sciopero per il settore dell’edilizia.

Gli orari, così come le adesioni, potranno variare da città a città. La società FCE, Ferrovia Circumetnea-Metropolitana di Catania, riferisce che nella giornata indetta a sciopero nazionale di giovedì 11 aprile 2024, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, le corse delle autolinee potranno subire soppressioni e limitazioni del servizio.