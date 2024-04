Concorso Esercito 2024: domanda e requisiti

Concorso Esercito 2024, domanda: ecco i requisiti e le informazioni per partecipare al bando pubblicato dal Ministero della Difesa.

Concorso Esercito 2024, domanda: sono disponibili 137 posti per Allievi Marescialli. Ecco i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e di presentazione della domanda. Sul sito del Ministero della Difesa è stato pubblicato il bando per la selezione di 137 Allievi Marescialli nell’ambito del 27° corso biennale (2024-2026).

Concorso Esercito 2024: requisiti

Come per ogni concorso, è necessario possedere alcuni requisiti per poter prendere parte alle prove. Al concorso in questione possono partecipare sia civili che militari a patto che posseggano i seguenti requisiti:

avere la cittadinanza italiana;

poter esercitare liberamente diritti civili e politici;

età compresa tra i 17 e i 26 anni (28 anni per i militari già in servizio o volontari ) e avere il consenso dei genitori se minorenne;

(28 anni per i militari ) e dei genitori se minorenne; essere diplomati;

idonei dal punto di vista psico-fisico;

essere incensurati;

non essere stati condannati per delitti non colposi o imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;

non fare uso di sostanze stupefacenti o di alcool;

non avere procedimenti disciplinari in atto se militari;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

non aver esercitato comportamenti che possano mettere in dubbio la fedeltà alla Costituzione Italiana e la sicurezza dello Stato;

non avere tatuaggi e piercing.

Concorso Esercito: le prove

Per superare il concorso, i candidati dovranno effettuare diverse prove. Ecco quali:

verificare le proprie conoscenze culturali e intellettive;

verificare la conoscenza della lingua inglese;

verificare l’ efficienza fisica;

verificare l’ idoneità psico-fisica;

verifica dell’ idoneità attitudinale;

effettuare un periodo di tirocini.

Una volta effettuate tutte le prove, verranno valutati i titoli di merito dei candidati e verrà stilata una graduatoria di merito basata sulla somma aritmetica dei punteggi delle verifiche svolte.

Concorso Esercito 2024: domanda

Infine, per poter partecipare al concorso è necessario presentare la propria candidatura. La domanda di partecipazione può essere presentata online sul portale del Ministero della Difesa entro e non oltre le 23:59 del 26 Aprile 2024.