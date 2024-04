Concorsi Sicilia: assunzioni in Università e Asp

Nuovi concorsi per la regione Sicilia. Posti disponibili per l'Asp di Agrigento e l'università di Palermo e Catania. Ecco i requisiti.

Concorsi Sicilia: nuove opportunità lavorative in Sicilia. Selezioni aperte per l’Università di Catania, l’Università di Palermo e l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Di seguito i dettagli e le scadenze.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

L’ateneo di Palermo cerca un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1, per il dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza. La data di scadenza per presentare la domanda è fissata al 25 aprile 2024.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica. Inoltre il bando potrà essere consultato nel sito dell’albo ufficiale dell’ateneo di Palermo.

Concorsi Sicilia: Azienda sanitaria provinciale

Attualmente l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha emanato un concorso pubblico ed è alla ricerca di personale per la copertura di otto posti di dirigente medico di neurologia, a tempo pieno ed indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, attraverso il sito iscrizioni online dell’Asp di Agrigento, scadrà il 5 maggio 2024.

Lavoro Sicilia: Università di Catania

Attualmente l’Ateneo di Catania, è alla ricerca di nuovo personale. Si richiedono 15 figure per la posizione di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania alla voce “Bandi, gare e concorsi”. Il bando scadrà il 9 maggio 2024. Di seguito le aeree richieste divise per dipartimento, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare: