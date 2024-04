Lavoro Catania: STMicroelectronics, Mondo Convenienza ed Eurospin assumono

Lavoro Catania: nuove posizioni aperte presso le aziende Mondo Convenienza, Eurospin e STMicroelectronics. Ecco i requisiti richiesti.

Lavoro Catania: molte importanti aziende sono attualmente alla ricerca di personale da assumere per arricchire il team dei propri stabilimenti a Catania. Di seguito le posizioni aperte nelle aziende Mondo Convenienza, Eurospin e STMicroelectronics.

Lavoro Catania: Eurospin

Eurospin è una grande azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari. In questo momento, l’azienda è alla ricerca di un lavapiatti per uno dei punti vendita a Catania. Il nuovo addetto si occuperà del lavaggio stoviglie e della pulizia e sanificazione delle superfici della cucina.

Chi vorrà candidarsi per la nuova posizione aperta dovrà essere preciso, serio e dovrà avere la capacità di lavorare in team. Inoltre, l’azienda preferirebbe assumere un ex studente/essa proveniente da un indirizzo alberghiero. Si richiede la disponibilità a lavorare su turni e durante giorni festivi il candidato dovrà essere automunito e risiedere nelle zone limitrofe; inoltre dovrà avere precedenti esperienze maturate di almeno 1 anno in ambito sala/bar in contesti organizzati o catene di ristorazione.

Mondo Convenienza assume

La grande catena italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo è attualmente alla ricerca di personale per ampliare il proprio team. L’azienda è alla ricerca di un arredatore/arredatrice tecnico da inserire nel team del punto vendita di Catania. Chi vorrà candidarsi godrà in un contratto di collaborazione a Partita Iva con un compenso di 2.150 euro lordi. Tra i requisiti richiesti vi è la laurea in Architettura di Interni/IED ed un’esperienza pregressa in ruolo analogo preferibilmente in ambito retail.

Il nuovo arredatore/arredatrice dovrà occuparsi di:

Realizzare, all’interno del punto vendita, le ambientazioni create dal reparto visual;

Richiedere i preventivi agli artigiani, monitorando i costi e inserendoli a sistema, supervisionando le maestranze in tutte le fasi realizzative;

Provvedere al costante aggiornamento dei report relativi alla giacenza dei materiali, gestire e ottimizzare gli ordini;

Redigere report fotografici o file nel formato richiesto;

Occuparsi dell’inventario dell’oggettistica non in vendita presente nel punto vendita;

Lavoro Catania: STMicroelectronics

L’azienda italo-francese che da anni crea e fornisce tecnologia sotto forma di microchip incorporati è alla ricerca di personale, tra cui: addetto alla sicurezza, NMPS DIV product management, SiC Industrial Manager. Tutte le notizie a riguardo per le candidature per STMicroelectronics.