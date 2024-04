Tú Sí Que Vales 2024, casting aperti anche a Catania: come candidarsi

Casting aperti per la nuova edizione 2024 di “Tú Sí Que Vales”. Ecco dove si terranno i casting e come presentare domanda.

Sono in corso i casting per partecipare all’edizione 2024 del programma televisivo “Tú Sí Que Vales”. Si tratta di un talent show trasmesso il sabato in prima serata su Canale 5, in cui è proprio il pubblico a votare le esibizioni.

Potranno candidarsi tutti coloro che hanno un talento fuori dal comune: cantanti, acrobati, ballerini e performer di vario tipo. Le tappe per i prossimi casting si terranno il 23 aprile a Napoli e il 7 maggio a Catania. Chiunque vorrà candidarsi potrà farlo attraverso la pagine ufficiale di WittyTv, in cui dovranno compilare un form online. Si ricorda che sono ammesse sia candidature singole che in gruppo. Durante la compilazione del form verrà richiesto: