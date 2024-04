“Vanina – Un vicequestore a Catania”: dove rivedere la terza puntata

La terza puntata di "Vanina - Un vicequestore a Catania" è andata in onda ieri sera: ecco dove rivederla per chi l'avesse persa.

Proseguono le vicende della serie TV girata tra le vie di Catania: si tratta di “Vanina – Un vicequestore a Catania”, poliziesco ambientato proprio nella città etnea. Ieri sera è andata in onda la terza puntata che, come ogni mercoledì, ha attirato l’attenzione di tanti telespettatori curiosi della storia ma anche di vedere Catania in TV. Infatti, nonostante le numerose critiche alla serie, dovuti soprattutto all’uso del dialetto e ad alcune imprecisioni “culturali” nell’ambito culinario, “Vanina” sta riscuotendo un discreto successo.

Nella puntata di ieri, la terza e penultima prevista, il vicequestore Vanina ha avuto a che fare con un caso misterioso sugli scogli di Aci Castello. Infatti, il personaggio di Giusy Buscemi ha dovuto indagare su un caso di assassinio senza aver trovato il corpo. Nel corso della puntata, c’è stato spazio anche per gli sviluppi delle vicende personali di Vanina. Oltre a riallacciare i rapporti con Manfredi e Paolo, Guarrasi sembra anche avvicinarsi all’arresto dell’ultimo assassino di suo padre rimasto libero.

Senza ulteriori spoiler, per chi avesse perso la puntata recuperarla sarà facilissimo. Infatti, al momento non sono previste repliche, ma l’episodio potrà essere recuperato su Mediaset Infinity. Il tutto comodamente in streaming online e secondo le proprie necessità. Basterà cliccare sulla scheda relativa alla serie TV di Vanina e selezionare la puntata o le clip che si desidera vedere.